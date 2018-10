Call of Duty: Black Ops 4 - Alle Maps enthüllt, hier ist die ganze Liste

Eine Woche vor Release ist die ganze Liste der in Call of Duty: Black Ops 4 enthaltenen Karten bekanntgegeben worden. Mit dabei sind zahlreiche alte Klassiker und viele Neuheiten.

Sieben Tage bleiben uns noch bis zum Release von Call of Duty: Black Ops 4, jetzt ist endlich bekannt, worauf wir uns eigentlich inhaltlich freuen dürfen. Entwickler Treyarch hat endlich die vollständige Liste an Karten bekanntgegeben, die zum Release bereitstehen werden.

Neue Karten in Black Ops 4

Anders als bislang vermutet, gibt es insgesamt zehn völlig neue Karten zu entdecken. Diese lauten folgendermaßen:

Frequency : Geheimdienststation in der chinesischen Hunan-Provinz

: Geheimdienststation in der chinesischen Hunan-Provinz Contraband : Insel an der Küste Kolumbiens

: Insel an der Küste Kolumbiens Seaside : Küstenstadt in Spanien

: Küstenstadt in Spanien Payload : Für Interkontinentalraketen gedachte Station in den isländischen Bergen

: Für Interkontinentalraketen gedachte Station in den isländischen Bergen Hacienda : An einem spanischen See gelegener Weinberg

: An einem spanischen See gelegener Weinberg Gridlock : Japanische Metropole

: Japanische Metropole Arsenal : Produktionswerkstatt für das US-Militär

: Produktionswerkstatt für das US-Militär Icebreaker : Nuklear-U-Boot in der Arktis

: Nuklear-U-Boot in der Arktis Morocco : Kleines Dorf in Marokko

: Kleines Dorf in Marokko Militia: Wildnis in Alaska

Flashback in der Black Ops-Reihe

Zudem sind die folgenden Karten aus früheren Teilen der Black Ops-Reihe dabei:

Jungle

Slums

Firing Range

Summit

Im November wird zusätzlich noch Nuketown kostenlos veröffentlicht.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und PC.

