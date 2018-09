Call of Duty: Black Ops 4 - Zum Abschluss der Blackout-Beta Testlauf mit 100 Spielern

Keine Beta ist frei von Fehlern, so auch nicht Call of Duty: Black Ops 4 oder genauer gesagt die Beta vom Battle-Royale-Modus Blackout. Doch die Entwickler haben die wichtigsten Fehler erkannt, zusammengefasst und geben einen kleinen Überblick, woran sie gerade arbeiten. Zum Abschluss der Closed-Beta gab es zudem testweise 100 Spieler auf den Servern!

Update: Treyarch hat scheinbar versucht, die Umgebung der Closed-Beta zum Battle-Royale-Modus Blackout bestmöglich für alle Szenarien zu nutzen. Auf die letzten Meter gab es deshalb noch eine kleine Anpassung bezüglich der Spieleranzahl. Die Closed-Beta wurde um zwei Stunden verlängert und die Zahl der Spieler pro Runde in der Zeit auf 100 angehoben. Mittlerweile sind die Pforten via BattleNet-Launcher zu Call of Duty: Black Ops 4 jedoch wieder geschlossen. Womöglich werden die Entwickler mit 100 Spielern in die Vollversion durchstarten, aber das ist noch nicht final bestätigt worden.

Originalmeldung: Während der aktuellen Closed-Beta von Call of Duty: Black Ops 4 kam es bei einigen Spielern zu diversen Problemen mit dem Battle-Royale-Modus Blackout. Es kam zu Abstürzen des Spiels und in anderen Fällen startete es gar nicht erst. Treyarch hat sich bereits zu den Schwierigkeiten zu Wort gemeldet.

Auf Reddit äußerten sich die Entwickler dahingehend, dass es mehr als eine Handvoll an Gründen für die Crashes und damit verbundenen Fehler gab, die das Spiel gar nicht erst starten ließen oder zum Absturz führten. Doch diese seien laut Aussagen bereits behoben. Falls ihr mit diesen Problemen zu Kämpfen hattet, gibt es hier schon einmal grünes Licht für die Vollversion.

Weiter geht es mit Aim-Assist-Tracking. Spieler sollen ein Aim-Assist-Problem erfahren haben, das sich auf das Fadenkreuz auswirkt. Es soll die Feinde durch harte Oberflächen hindurch im Visier behalten. Hier wird noch ermittelt, wodurch die Probleme in Kraft treten. Beim Abflug mit dem Wingsuit gibt es ebenfalls Schwierigkeiten, denn vereinzelt stirbt der Charakter nach dem Absprung aus dem Helikopter. Ferner gab noch einige Invite-Probleme auf der Xbox One. Hier wird ebenfalls noch dran gearbeitet.

88 Spieler auf dem PC und Xbox One

Weniger negativ ist die Anpassung der Spielerzahl. Die Anzahl der Spieler pro Runde betrug zum Start der Closed-Beta auf dem PC und der Xbox One ganze 80. Die Entwickler konnten sie jedoch genauso wie auf der PlayStation 4 anpassen und ab sofort starten 88 Spieler in eine Runde Blackout!

Nicht mehr lange, dann können die wartenden Fans mit der Vollversion von Call of Duty: Black Ops 4 - und somit auch dem Battle-Royale-Modus Blackout - durchstarten, am 12. Oktober 2018 ist der offizielle Release!

