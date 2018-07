Call of Duty 2019 - Infinity Ward sucht nach Mitarbeitern für einen Next-Gen-Shooter

Modern-Warfare-Entwickler Infinity Ward sucht derzeit in einer aktuellen Stellenausschreibung nach einem Narrative Scripter für ein bislang unangekündigtes Next-Gen-Spiel. Erscheint womöglich schon 2019 ein Call of Duty für die Next-Gen-Konsolen?

Jedes Jahr aufs Neue erscheint ein neuer Ableger der bekannten Ego-Shooter-Reihe Call of Duty. Dabei wechseln sich die drei Studios Treyarch, Sledgehammer Games sowie Infinity Ward im dreijährigen Rythmus mit der Entwicklung ab. Während Endes des Jahres Call of Duty: Black Ops 4 für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen wird, wäre 2019 wieder Modern-Warfare-Entwickler Infinity Ward an der Reihe.

Call of Duty 2019 Modern Warfare 4 könnte 2019 erscheinen

Neuer Next-Gen-Shooter in der Mache

Eine aktuelle Stellenausschreibung bei Infinity Ward lässt nun leichte Zweifel aufkommen, dass Publisher Activision den Rhythmus der Veröffentlichung tatsächlich beibehalten wird. Denn Infinity Ward ist auf der Suche nach einem Narrative Scripter für einen Next-Gen-Shooter. Verlangt wird unter anderem ein großes Interesse für First Person Shooter.

Dazu heißt es: "Arbeite mit den Besten der Spielebranche an einem neuen, aufregenden und unangekündigten Titel für mehrere Plattformen der nächsten Generation."

Call of Duty 2019

Völlig offen ist derzeit, ob es sich dabei um Call of Duty handelt. Ein völlig neues Franchise, an dem Infinity War noch neben der Call of Duty-Reihe arbeitet, erscheint jedoch sehr unwahrscheinlich.

Sollten die Entwickler tatsächlich auf Call of Duty 2019 abzielen, würde das zugleich auch bedeuten, dass im kommenden Jahr neue Konsolen auf den Markt kommen müssten. Schließlich werden in der Stellenausschreibung explizit mehrere "Next-Gen-Plattformen" erwähnt, für die das Projekt erscheinen soll. Mit der PS5 ist allerdings frühestens 2021 zu rechnen, bei der Xbox 2 sieht es ähnlich aus. Während der E3 teilte Phil Spencer von Microsoft mit, dass sich die nächste Xbox-Konsole noch in der Anfangsphase befindet.

Vielleicht wird Infinity Ward den dreijährigen Rhythmus aber auch beibehalten und neben Call of Duty 2019 schon an einem weiteren Teil für das Jahr 2022 arbeiten.

Es bleibt in jedem Fall spannend zu beobachten, wie sich die Reihe in den nächsten Jahren entwickeln wird und wann die Next-Gen-Konsolen tatsächlich auf den Markt kommen werden.