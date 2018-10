Borderlands 2 - VR-Version für PS4 angekündigt

Sechs Jahre nach dem ursprünglichen Release bekommt Borderlands 2 eine VR-Version. Entwickler Gearbox hat sie anlässlich des zweiten Jubiläums der PlayStation VR offiziell angekündigt.

Borderlands 2 VR wird exklusiv für die PlayStation VR und vorerst für keine weitere Plattform erscheinen. Die Version unterstützt neben dem Dualshock-Controller auch die PlayStation Move-Peripherie.

Der Release erfolgt am 14. Dezember 2018. Vorbesteller erhalten ein dynamisches Design dazu.

Hier ist die offizielle Beschreibung von Borderlands 2 VR:

Tauche virtuell in die ungezähmte Welt von Borderlands ein. Schlüpfe in die Stiefel eines Schätze suchenden Kammer-Jägers, bewaffnet mit 87 Bazillionen Waffen und der Aufgabe, dir die Taschen mit Beute zu füllen. Niete Banditen um, indem du wie in echt zielst, schlag Psychos auf die Fresse und rase in geklauten Banditenvehikeln durch die Wüste, um Pandora aus den Klauen von Handsome Jack zu befreien!

Werde zu einer von vier spielbaren Klassen: Sirene, Commando, Gunzerker und Assassin, jede davon mit einzigartigem Fähigkeiten-Set und Kampfstil!

Setze eine Bazillion prozedural erstellte Waffen mit eigenen Fähigkeiten und Mods ein, um Beute zu machen. Und giere nach prozedural erstellten Schilden, Granaten, Relikten und Klassen-Mods für maximale Power und Gemetzel!

Setze die Zeitlupenfähigkeit ein, um deinen nächsten Angriff vorzubereiten! Außerdem kannst du mit der Eleganz von Claptrap teleportieren und über Pandora gleiten. Sofern man bei ihm von Eleganz reden kann.