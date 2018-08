BioWare - Bestätigt: Arbeitet im Geheimen an Projekten zu Mass Effect und Dragon Age

Die Entwicklerschmiede BioWare hat einige Teams abgestellt, die im Geheimen an Inhalten zu Dragon Age und Mass Effect arbeiten. Das Geheimnis ist nun offiziell gelüftet. Das Mass Effect-Franchise wird demnach nicht aussterben.

Folgende Nachricht könnte BioWare-Fans in leichte Euphorie versetzen. Das Studio hat kürzlich bestätigt, dass es im Geheimen an Projekten zu Dragon Age und Mass Effect arbeitet. Ja, ihr habt richtig gehört, auch an neuen Inhalten zu Mass Effect!

Mass Effect Rückkehr erwünscht: Neuer Teil soll kommen!

Mass Effect geht weiter!

Ein großes Geheimnis ist nun gelüftet. Die Entwicklerschmiede arbeitet derzeit nicht nur am neuen Online-Koopshooter Anthem und Dragon Age 4 (Name noch nicht final bestätigt). Casey Hudson, General Manager von BioWare, ließ verkünden, dass sie an diversen Inhalten zu Dragon Age und Mass Effect arbeiten würden. In einem offiziellen Blogeintrag heißt es:

"Und ja - wir hören laut und deutlich, dass das Interesse an Dragon Age und Mass Effect von BioWare vorhanden ist. Also seid versichert, dass wir ein paar Teams versteckt halten, die an geheimen Dingen diesbezüglich arbeiten. Ich denke, dass ihr es wirklich mögen werdet."

Natürlich geht er hier nicht weiter ins Detail. Doch eine Sache ist nun klar. Es werden weitere Dinge zu Dragon Age und Mass Effect kommen. Es macht den Anschein, dass neben einem Dragon Age-Nachfolger eher etwas wie ein Spin-off gemeint ist.

Unklar ist bislang also, ob er damit Sequel-Games wie Dragon Age 4 oder Mass Effect 5 meint. Womöglich deuten diese Aussagen auch auf andere Projekte, die sich nicht direkt als Nachfolger zu den großen Franchises einstufen lassen. Vielleicht erwartet uns sogar eine Art Prequel zur Mass Effect-Trilogie?

Worum es sich genau handelt und wann die geheimen Sachen offiziell bekanntgegeben werden, ist nur noch eine Frage der Zeit. Es bleibt auf jeden Fall spannend!

Dragon Age 4 Neuer Teil offiziell bestätigt