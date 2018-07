Better Call Saul - Erreicht endlich Breaking Bad in der 4. Staffel

Better Call Saul kehrt zurück! Der Trailer zur vierten Staffel ist da und er gibt einen finsteren Ausblick auf die kommenden Ereignisse, die sich rund um den Anwalt Jimmy McGill alias Saul Goodman entwickeln.

Better Call Saul geht in die nächste Runde! Mit der 4. Staffel, die jüngst auf der ComicCon 2018 in einem offiziellen Trailer vorgestellt wurde, wird die Entwicklung von Jimmy McGill (Bob Odenkirk) zu Saul Goodman deutlich spürbar. Schwerwiegende Ereignisse treiben die Handlung weiter voran - es wird als recht düster!

Vorsicht, Spoiler!

An dieser Stelle müssen wir allem voran eine kleine Spoiler-Warnung aussprechen. Falls ihr die 3. Staffel von Better Call Saul noch nicht gesehen habt, solltet ihr nicht weiterlesen.

Wie geht in der 4. Staffel weiter?

In der letzten Staffel ist eine wichtige Figur gestorben. Jimmy hat seinen geliebten und gleichermaßen verhassten Bruder Chuck (Michael McKean) verloren. Das hat eine große Auswirkung auf das Handeln des ohnehin schon moralisch aneckenden Bruders. So dürfen wir einen weiteren Verfall von Jimmys moralischer Integrität erwarten.

Parallel dazu sollen sich die Spannungen zwischen Kim (Rhea Seehorn) und Howard (Patrick Fabian) weiter zuspitzen. Und auch Jimmy gerät immer häufiger mit Kim aneinander. Jimmy konzentriert sich nämlich auf die Zusammenarbeit mit Mike (Jonathan Banks), doch der ist bekanntermaßen schon mit Gus (Giancarlo Esposito) im Bunde. Womöglich erhalten wir auch einen Cameo-Auftritt von Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Auf Breaking Bad-Gebiet

Was sich in den ersten drei Staffeln aufgebaut hat, soll in der vierten Staffel weiter Formen annehmen. Die Verbindungen zu Breaking Bad sind nicht mehr von der Hand zu weisen. Insbesondere die Konstellation aus Jimmy, Mike und Gus zeigen deutlich auf das Gebiet von Breaking Bad. Laut Vince Gilligan, dem Co-Creator und Produzenten von Breaking Bad, wird es also endlich so weit sein.

Allzu lange müssen wir uns nicht mehr auf Better Call Saul: Staffel 4 gedulden. Der Start der ersten Episode erfolgt am 6. August 2018 hierzulande auf Netflix!