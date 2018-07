Bethesda - Streaming Party zur QuakeCon 2018 in Köln, wir verlosen 10 VIP Plätze!

Vom 9. bis zum 12. August findet in Texas die QuakeCon 2018 statt. Damit ihr es nicht ganz so weit habt, lädt Bethesda interessierte Spieler in die eSport-Bar Meltdown im wunderschönen Köln ein. Hier bekommt ihr unter anderem erstmals Gameplay zu DOOM Eternal zu sehen. Wir verlosen 10 VIP Tickets an alle Teilnehmer unseres Giveaways!

Noch vor der nahenden gamescom veranstaltet der Publisher Bethesda eine offizielle Streaming Party in Deutschland, die parallel zur QuakeCon 2018 abgehalten wird. Wenn ihr es in diesem Jahr nicht nach Amerika schafft, ist das also halb so wild. Wir feiern einfach unsere eigene Party!

Ihr erhaltet demnach schon bald die Möglichkeit, persönlich mit der Community von Bethesda die Enthüllung des ersten Gameplays zu DOOM Eternal zu zelebrieren, Quake Champions zu zocken und die liebevolle Bethesda-Community kennenzulernen. Ein gediegener Abend voller Annehmlichkeiten - besser könnte es einen Gamer vor der gamescom nicht treffen!

Und das Schöne ist: Gemeinsam mit unseren Freunden bei Bethesda verlosen wir zehn VIP Tickets mit allen Extras!

Was müsst ihr also tun und was müsst ihr wissen?

QuakeCon 2018 Streaming Party in Köln!

Wer: 10 ausgewählte Party-Peoples erhalten von uns via Bethesda VIP Tickets!

Was: Feiern, Showcase zur QuakeCon 2018 anschauen, Quake Champions zocken, Goodies erhalten und ganz viel Spaß haben!

Wo: Meltdown Cologne, Kyffhäuserstraße 39, 50674 Köln

Wann: 10. August 2018, ab 17:00 Uhr

Wichtig : Freigegeben ab 18 Jahren, für Getränke und Pizza sorgt Bethesda!

Alle Infos auf Eventbrite oder auf Facebook!

DOOM Eternal Big Fucking Ankündigung, der Doom Slayer muss zur Erde!

Giveaway: 10 x VIP Tickets

Falls ihr eines der begehrten VIP Tickets wünscht, dann schreibt uns unterhalb des News-Artikels in die Kommentare, warum gerade ihr zur heißesten Streaming Party des Jahres nach Köln aufbrechen möchtet!

Wir werden dann im Anschluss bis zum 20. Juli 2018, um 18 Uhr auslosen, wer die VIP Tickets erhält. Ihr könnt 5 x 2 Tickets gewinnen, haut also in die Tasten!

