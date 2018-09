Battlefield 5 - Verschiebung des Release-Termins sorgt für Einbruch der Aktie

Aufgrund der überraschenden Verschiebung von Battlefield 5 in den November ist die Aktie von Electronic Arts stark abgefallen. Die Verantwortlichen haben sich für diesen Schritt entschlossen, um den anderen großen Oktober-Releases aus dem Weg zu gehen.

In der vergangenen Woche erreichte uns die Nachricht, dass Publisher Electronic Arts den Release-Termin von Battlefield 5 überraschend in den November verschoben hat. Ursprünglich sollte der Multiplayer-Shooter, der im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, bereits am 19. Oktober erscheinen.

Der neue Veröffentlichungstermin ist nun der 20. November 2018. Durch die Verschiebung sollen die Entwickler von DICE mehr Zeit für den letzten Feinschliff erhalten. Offensichtlich haben die Verantwortlichen während der zwei Closed-Alpha-Phasen sowie der gamescom einen entsprechenden Bedarf für weitere Anpassungen festgestellt. Außerdem steht im Raum, dass EA durch den neuen Termin der Konkurrenz in Form von Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4 und Assassin's Creed Odyssey aus dem Weg gehen möchte.

Battlefield 5 Releasetermin verschoben, jetzt erst im November

Während der Großteil der Spieler die Nachricht eher positiv aufnahm, fiel der Wert von EAs Aktie nach der Ankündigung um insgesamt zehn Prozent auf 115,94 Punkte ab. Derzeit steht die Aktie bei 99,37 Punkten (Stand: Montag, 03. September 2018, 10 Uhr).

Gleichzeitig korrigierte der Publisher außerdem die zu erwartenden Einnahmen für das Fiskaljahr 2019 nach unten. Anstatt 5,55 Milliarden, sind es nun nur noch 5,2 Milliarden US-Dollar. Ein Grund für die neuen Zahlen sei unter anderem auch die Verschiebung von Battlefield 5 in den November. Allerdings werden keine schlechteren Verkaufszahlen erwartet. Die Einnahmen würden sich teilweise schlicht in das nächste Fiskaljahr verschieben.

