Battlefield 5 - Open Beta findet Anfang September statt

Anfang September dürfen wir uns allem Anschein nach auf die Open Beta zu Battlefield 5 freuen. Dies haben die Verantwortlichen auf der offiziellen Webseite mitgeteilt. Die Nachricht ist mittlerweile jedoch wieder gelöscht worden.

Erst vor kurzem fand die Closed Alpha zu dem Multiplayer-Shooter Battlefield 5 statt. Es durften sich entsprechend lediglich Spieler ein eigenes Bild von dem Titel machen, die über einen Key verfügten. Wie Entwickler DICE vor kurzem auf der offiziellen Webseite mitgeteilt hat, soll die Open Beta Anfang September 2018 starten. Mittlerweile ist die Meldung allerdings wieder entfernt worden.

Darin erwähnten die Verantwortlichen, dass es vor dem Release im Oktober noch mehrere Tests geben wird, die sowohl intern als auch extern stattfinden werden. Die ersten Erfahrungen aus der vergangenen Alpha sollen in weiteren Testläufen genutzt werden, um die Erfahrung für die Spieler zu verfeinern.

Außerdem wird Battlefield 5 auf der diesjährigen gamescom von allen Besuchern anspielbar sein. Die Spielemesse findet vom 21. bis zum 25. August 2018 in Köln statt. Kurz drauf dürfen wird uns also bereits in die Open Beta stürzen.

Battlefield 5 erscheint offiziell am 19. Oktober für PS4, Xbox One sowie PC. Wir haben uns den Shooter im Rahmen der Closed Alpha bereits sehr genau angeschaut und verraten euch in unserem umfangreichen Preview-Artikel unseren ersten Eindruck:

