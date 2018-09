Battlefield 5 - Kriegsgeschichte lässt euch eine deutsche Panzerbesatzung spielen

Entwickler DICE hat mitgeteilt, dass es in Battlefield 5 eine Kriegsgeschichte geben wird, die euch aus der Sicht einer deutschen Panzerbesatzung den Schrecken des Zweiten Weltkriegs erleben lässt. Details dazu hat das schwedische Studios bislang noch nicht bekannt gegeben.

Neben den bekannten Multiplayer-Gefechten werden Spieler in Battlefield 5 außerdem ein Online-Koop-Erlebnis namens Combines Arms sowie den Battle-Royale-Modus Feuersturm erhalten.

Ähnlich wie bei dem Vorgänger Battlefield 1, erwartet Einzelspieler mit den sogenannten Kriegsgeschichten außerdem wieder eine Sammlung von Geschichten aus der Perspektive von Individuen, die darin verwickelt sind. Auf der offiziellen Webseite hat der schwedische Entwickler DICE nun einen kurzen Überblick über die vier Kriegsgeschichten und den spielbaren Prolog gegeben.

Dabei wird die vierte War Story, "Der letzte Tiger", erst nach dem Release des Titels erscheinen und den Fokus auf eine deutsche Panzerbesatzung legen.

Prolog: eine intensive Einführung in die Welt von Battlefield V.

Nordlys: Hierbei geht es um eine junge Widerstandskämpferin mit einer Bürde, die schwerer wiegt als ihre Waffen und Munition. Ihre Geschichte behandelt zum einen ihren Kampf für die Befreiung ihrer Heimat von den deutschen Besatzern und zum anderen den Überlebenskampf ihrer Familie.

Unter keiner Flagge: Ein junger britischer Krimineller mit schlechtem Urteilsvermögen erhält den Auftrag, in der glühend heißen Wüste Nordafrikas deutsche Stützpunkte zu sprengen. Er sorgt für Chaos – und lernt einige wichtige Lektionen.

Tirailleur: Ein intensiver Infanteriekrieg entbrennt, wenn die senegalesischen Einheiten der französischen Kolonialtruppen für die Befreiung ihres "Heimatlandes" kämpfen, obwohl sie es noch nie gesehen haben.

Der letzte Tiger (erscheint nach dem Start): Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs versinkt die deutsche Armee zunehmend im Chaos. Die Besatzung eines einsamen Tiger-Panzers beginnt, die Ideologie infrage zu stellen, die sie an diesem Punkt gebracht hat.

Der letzte Tiger

Mit der letzten Kriegsgeschichte betritt DICE neues Gebiet, schließlich konnte der Spieler in keinem der bisherigen Battlefield-Ableger aus der deutschen Perspektive den Zweiten Weltkrieg erleben. Wie es in der Beschreibung der Geschichte heißt, soll die Besatzung des Tiger-Panzers im Laufe des Krieges beginnen, die Nazi-Ideologie infrage zu stellen.

Wie weit der Entwickler bei der Erzählung wirklich gehen wird oder ob lediglich grob an der Oberfläche der Geschichtsschreibung gekratzt wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden. Eine wichtige Botschaft wäre es in jedem Fall, würde DICE die "andere Seite" des Krieges zeigen und den Schrecken des Zweiten Weltkrieges aus der Sicht der deutschen Soldaten beleuchten.

Ort und Datum unbekannt

Der Kampfpanzerwagen VI "Tiger" ist von der Wehrmacht ab Spätsommer 1942 eingesetzt worden und war einer der kampfstärksten Panzer des Zweiten Weltkriegs. Der deutsche Tiger ist bis 1945 an der West- und Ostfront eingesetzt worden. Bislang ist nicht bekannt, wann das Story-Kapitel zu Battlefield 5 genau erscheinen wird und wo sich dieses abspielen wird.

Was haltet ihr davon, dass ihr in Battlefield 5 einen deutschen Soldaten spielen werdet? Lasst uns in den Kommentaren gerne euch Meinung zu diesem Thema wissen.