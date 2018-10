Battlefield 5 - Hollywood-Schauspieler als Singleplayer-Sprecher an Bord

Ein Großteil der Battlefield-Community freut sich auf den neuen Singleplayer-Modus namens Kriegsgeschichten, der mit Battlefield V ausgeliefert wird. Nun ist bekannt, dass sich EA einen hochkarätigen Sprecher aus Hollywood für die narrativen Einlagen sichern konnte.

Der weltberühmte Hollywood-Schauspieler Mark Strong gesellt sich zum Cast in Battlefield V. Electronic Arts hat jüngst bestätigt, dass der Fernsehstar an Bord ist und als Singleplayer-Sprecher fungiert. Durch ein entsprechendes Video auf diversen Social-Media-Plattformen gibt es sogar schon einen ersten Eindruck von seiner Darstellung.

Mark Strong als narrativer Sprecher

Mark Strong wird den Prolog und Epilog der Singleplayer-Kampagne besprechen. Der Schauspieler hat in den verschiedensten Filmen mitgewirkt und konnte sich so im Laufe der Jahre einen Namen in Hollywood machen. Einige kennen ihn aus Kick-Ass oder Green Lantern, andere aus Sherlock Holmes und wieder andere aus The Imitation Game. Im Jahre 2014 hat er zudem den London Critics Circle Theatre Award als ''Bester Schauspieler'' gewonnen.

Battlefield V erscheint in knapp einem Monat am 20. November 2018 für den PC, die PS4 und Xbox One. Wenn ihr eine Kostprobe von Mark Strong in Battlefield V wünscht, dann schaut euch unterhalb der News den entsprechenden Videoclip an, in dem der charismatische Schauspieler zu hören ist.

