Battlefield 5 - DICE stellt riesige Afrika-Karte Hamada vor

Battlefield 5 wird nicht nur über kleinere Multiplayer-Maps verfügen, sondern Spieler auch auf riesige Karten schicken, die viel Raum für spannende Gefechte bieten. DICE hat nun die Afrika-Map Hamada vorgestellt und eine Größenangabe dazu veröffentlicht.

Während in der Closed Beta von Battlefield 5 lediglich die norwegische Multiplayer-Karte "Narvik" ausprobiert werden konnte, erweiterten die Entwickler von DICE den Umfang im Rahmen der Beta auf die Map "Rotterdam". Wirklich glücklich scheinen die Spieler mit dieser Auswahl aber nicht zu sein. Auf Reddit äußerten viele ihren Unmut über die zu kleinen Karten, die keine wirkliche Schlachtfeldatmosphäre aufkommen lassen würden.

Das ist die Afrika-Map Hamada!

Mittlerweile hat sich das schwedische Entwicklerstudio in Form von zwei Mitarbeitern zu Wort gemeldet und via Twitter neue Details zu der Afrika-Karte "Hamada" enthüllt. Diese soll mit einer Größe von über 1,5 Kilometern zwischen dem Hauptquartier der Angreifer bis zum fünften und letzten Sektor der Verteidiger deutlich größere Ausmaße einnehmen und Spielern jede Menge Platz bieten.

Vor allem Panzerfahrer und Fliegerasse können sich in der Wüste voll und ganz austoben. Flugzeuge sollen sogar einen noch größeren Bereich nutzen können. Ein entsprechender Screenshot, den DICE ebenfalls veröffentlicht hat, verdeutlicht den Maßstab der Karte. Die Verantwortlichen haben zudem betont, dass sich die Map derzeit noch in der Entwicklung befindet und weitere Änderungen vorgenommen werden können.

Zum Vergleich: Die beleibte Multiplayer-Karte "Caspian Border" aus Battlefield 3 misst zwischen den Spawnpunkten der beiden Teams 1.1000 Meter. Von einem Ende der Karte bis zum anderen sind es hingegen 1.500 Meter.

Firestorm und Blackout

Wenn euch die kommende Afrika-Karte noch zu klein ausfällt, dann solltet ihr im November einen Blick in den neuen Battle-Royale-Modus namens "Firestorm" werfen. DICE gab bereits im Vorfeld an, dass der Modus die bislang größte Map in der Battlefield-Geschichte enthalten wird.

Battlefield 5 erscheint nach einer überraschenden Verschiebung erst am 20. November für PS4, Xbox One und PC.