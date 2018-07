Battlefield 1 - Sommer-Update erscheint heute, bringt 4K-Unterstützung für Xbox One X

Am heutigen Dienstag veröffentlicht DICE das Sommer-Update zu Battlefield 1 für PS4, Xbox One und PC. Allzu große Änderungen oder gar neue Inhalte solltet ihr allerdings nicht erwarten.

Xbox One X-Besitzer dürfen sich vor allem auf eine neue Auflösungsstufe freuen. Damit unterstützt der Multiplayer-Shooter auf der Konsole in Zukunft 4K. Weiterhin wird das Blackscreen-Problem behoben, das dafür gesorgt hat, dass der Bildschirm am Ende einer Runde schwarz wurde und das Spiel in den meisten Fällen neu gestartet werden musste.

Außerdem stehen die Inhalte der Apocalypse-Erweiterung vom 31. Juli bis zum 7. August völlig kostenlos zur Verfügung. Dazu gehören insgesamt fünf neue Karten und der Luftkampf-Modus. Das Update ist auf dem PC 4,27 Gigabyte groß.

Battlefield 1 Road to Battlefield 5 - Spieler erhalten Gratis-Erweiterungen

Auf dem PC und der PS4 steht das Update bereits zur Verfügung. Auf der Xbox One finden noch bis circa 13 Uhr Wartungsarbeiten statt. Die offiziellen Patch Notes des Sommer-Updates werden im Laufe des heutigen Tages veröffentlicht. Außerdem wird am heutigen Abend um 22 Uhr ein offizieller Live-Stream stattfinden, der das Sommer-Update genauer vorstellt.

Join us from on #Twitch on Jul 31 for an exclusive livestream where we'll discuss all the new game improvements in the #Battlefield 1 Summer Update including 4K support for Xbox One X and more. ➡️ https://t.co/KZHqGdlZ4C pic.twitter.com/mbcRQklDIo