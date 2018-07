Battlefield 1 - Road to Battlefield 5 - Spieler erhalten Gratis-Erweiterungen

Wie es heißt, erhalten Besitzer des Hauptspiels von Battlefield 1 und Battlefield 4 verschiedene Erweiterungen kostenlos. Battlefield 1-Spieler können sich außerdem Equipment wie eine exklusive Fallschirmjäger-Ausrüstung und Waffen-Skins für die spätere Verwendung in Battlefield 5 sichern.

Am 19. Oktober werden Electronic Arts und DICE den Multiplayer-Shooter Battlefield 5 für PS4, Xbox One sowie PC veröffentlichen. Bis dahin bleibt aber für alle Battlefield 1 - und Battlefield 4 -Spieler eine Menge zu tun, wie die Entwickler nun noch einmal auf der offiziellen Webseite zusammengefasst haben. Bis zum Release im Oktober haben Spieler die Möglichkeit, verschiedene Belohnungen freizuschalten.

Battlefield 1 - Sichert euch die Erweiterung They Shall Not Pass kostenlos