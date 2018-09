Battlefield 1 - Premium-Pass ab sofort kostenlos

Sämtliche Erweiterungen zu Battlefield 1 sind ab sofort kostenlos. Alle Spiele dürfen auf PC, PS4 und Xbox One den Premium-Pass gratis herunterladen. Damit bereitet sich EA auf die baldige Veröffentlichung von Battlefield 5 vor.

Wer Battlefield 1 in seiner Gänze erleben möchte, der müsste sich zusätzlich den kostenpflichtigen Premium-Pass kaufen. Das ist zumindest ab jetzt nicht mehr notwendig: Ab sofort sind sämtliche Erweiterungen kostenlos.

Eine Woche lang verschenkt Electronic Arts den gesamten Premium Pass. Sichert ihr ihn euch zwischen dem 11. September und dem 18. September 2018, erhaltet ihr auf ewig Zugriff auf alle Inhalte des Spiels.

Alle Karten, Waffen und Fahrzeuge

Im Premium Pass enthalten sind die Erweiterungen They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides und Apocalypse mit jeweils vier Karten. Insgesamt gibt es also sechszehn neue Karten. Hinzu kommen einige neue Spielmodi und Operationen, neue Eliteklassen, Fahrzeuge, 20 neue Waffen und einiges mehr.

Der Battlefield 1 Premium Pass kann für die PS4 im PlayStation Store, auf der Xbox One im Xbox Store und auf dem PC bei Origin heruntergeladen werden.

