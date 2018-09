Batman: The Enemy Within - Adventure erscheint im Oktober für Nintendo Switch

Freudige Nachrichten für Adventure-Fans: Telltale Games wird Batman: The Enemy Within für Nintendo Switch veröffentlichen. Alle fünf Episoden werden zeitgleich erscheinen. Bereits im Oktober könnt ihr in die Haut des dunklen Ritters schlüpfen.

Die Entwickler von Telltale Games scheinen immer mehr Gefallen an der Nintendo Switch zu finden. Nach The Walking Dead erscheint in Kürze auch das gefeierte Episodenadventure Batman: The Enemy Within für Nintendos Hybridkonsole.

Entwickler Telltale Games erfreut Fans von Point-and-Click-Adventures seit einigen Jahren mit hervorragenden Umsetzungen und scheut dabei nicht vor großen Namen zurück. Nachdem in der Vergangenheit einige Adventures für die Nintendo Switch erschienen sind, gibt es bereits in Kürze Nachschub. Passend zum "Batman Day" kündigte Telltale nun die Umsetzung von Batman: The Enemy Within an, in der ihr in die Haut des beliebten Superhelden schlüpft.

Batman: The Enemy Within für Nintendo Switch

Dabei handelt es sich um die zweite Staffel der Adventure-Reihe rund um Batman, die bereits im August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen ist. Natürlich erwarten euch im Spiel erneut tiefgreifende Entscheidungen, die das weitere Spielgeschehen maßgeblich beeinflussen.

Im Spiel schlüpft ihr in die Haut von Bruce Wayne und Batman und bekommt es mit vielen bekannten Schurken der Reihe zu tun: Vom Joker bis hin zum Riddler. Alle fünf Episoden des Spiels werden zeitgleich im eShop der Nintendo Switch veröffentlicht werden. Ob es eine Retail-Fassung geben wird, verrieten die Entwickler jedoch nicht.

Batman: The Enemy Within Gerade noch die Kurve gekriegt

Batman: The Enemy Within erscheint am 02. Oktober 2018 für Nintendo Switch.