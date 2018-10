Baldur's Gate 3 - Neuer Teil in Arbeit: Divinity-Macher sind die Entwickler, sagen Gerüchte

Die Macher des gefeierten Divinity: Original Sin 2 arbeiten derzeit an Baldur's Gate 3. Das besagen verschiedene Gerüchte, die in Verbindung mit den Larian Studios stehen. Ein erster Anlauf des dritten Teils ist bereits vor 15 Jahren gescheitert.

Anderthalb Jahrzehnte später könnte Baldur's Gate 3 doch noch Realität werden: Gerüchten zufolge arbeiten die Larian Studios derzeit an einem dritten Teil, der in wenigen Jahren erscheinen soll.

Die in Belgien angesiedelten Larian Studios sind vor allem für das extrem gute Divinity: Original 2 bekannt, das auf einem ähnlichen Rollenspiel-Spielprinzip wie die Baldur's Gate-Reihe aufbaut. Die Kombination scheint also wie geschaffen.

Gerüchte über Gerüchte

Das Gerücht kam erstmals durch einen anonymen Forennutzer auf, der angeblich Kontakte zu den Larian Studios aufweist. Demnach haben die Belgier die Lizenz zur Entwicklung erhalten und täten dies in Kooperation mit Wizards of the Coast, den Verlegern des Pen-&-Paper-Rollenspiels Dungeons & Dragons, auf dem Baldur's Gate basiert.

Befeuert wurde das Gerücht durch Brian Fargo, einen leitenden Mitarbeiter bei Wasteland-Entwickler inXile. Auf Twitter schrieb er, dass er wisse, wer hinter Baldur's Gate 3 steckt, ohne genaue Details zu nennen.

Ein zweiter Anlauf

Es ist nicht der erste Anlauf, einen dritten Teil der Rollenspiel-Reihe zu entwickeln. Anfang 2003 verlor der damalige Publisher Interplay die Dungeons-&-Dragons-Lizenz und musste deshalb die Arbeiten an dem Spiel einstellen.

Der kanadische Publisher Beamdog erwarb die Lizenz 2012, um ein Remaster der ersten beiden Teile zu veröffentlichen. Offensichtlich stießen diese auf eine positive Resonanz, um einen dritten Teil zu rechtfertigen.