Asterix & Obelix XXL 2 Remastered - Remaster für November und Sequel für 2019 angekündigt

Überraschend hat Entwickler und Publisher Microïds Asterix & Obelix XXL 2 Remastered für alle gängigen Systeme angekündigt. 2019 soll außerdem Asterix & Obelix XXL 3 erscheinen.

In großen Teilen der Welt unterhalten die Gallier Asterix und Obelix Kinder und Erwachsene gleichermaßen mit ihren Abenteuern. Neben einer Reihe von Comics und Filmen sind auch mehrere Spiele mit dem Duo in der Hauptrolle erschienen. Mit Asterix & Obelix XXL 2 Remastered wird das erstmals 2005 erschienene Action-Adventure von Entwickler und Publisher Microïds noch einmal neu für aktuelle Systeme umgesetzt.

Sequel in den Startlöchern

Für Nintendo Switch und PlayStation 4 wird das Remaster auch in einer Collector's Edition erscheinen, die sich ab sofort vorbestellen lässt. Neben dem Hauptspiel stecken darin noch eine 15cm große Statue von Asterix, exklusive Kunstdrucke sowie weitere Boni, die man noch enthüllen wird. In der Limited Edition für Switch, PlayStation 4 und Xbox One bekommt ihr die vorgenannten Inhalte und zudem noch Figuren von Obelix und Idefix. Am 29. November soll das Remaster für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Doch damit nicht genug, im gleichen Atemzug hat man Asterix & Obelix XXL 3 für 2019 angekündigt. Es dürften also viele Römer verprügelt und Wildschweine verputzt werden.