Assassin's Creed Odyssey - Zukünftige Spiele mit männlichen und weiblichen Helden denkbar

Assassin's Creed Odyssey ist das erste Spiel der Reihe, das uns die Wahl zwischen einem männlichen und einem weiblichen Helden lässt. Geht es nach Ubisoft, wird dies in zukünftigen Ablegern auch so bleiben. Alexios und Kassandra sollen erst der Anfang sein.

Mit dem neuesten Ableger Assassin's Creed Odyssey macht Ubisoft einiges anders. Immerhin entfernt sich die Serie stetig weiter von den klassischen Stealth-Wurzeln und nähert sich einem waschechten Rollenspiel an. Doch auch die Wahl der Hauptfigur variiert deutlich von den vorangegangenen Ablegern.

Erstmals ist es in Assassin's Creed möglich, das gesamte Abenteuer aus der Sicht von Kassandra oder Alexios zu erleben. Eine Entwicklung, die die Macher von Ubisoft Quebec begrüßen. Bereits das letzte Spiel der Kanadier, Assassin's Creed Syndicate, ließ uns in bestimmten Missionen die Wahl zwischen den Geschlechtern, allerdings nicht auf dem Niveau von Odyssey. Game Director Scott Phillips hofft, dass auch künftige Ableger diese Wahl lassen.

Assassin's Creed Odyssey Gold-Status erreicht: Drei Wochen vor Release fertig, Speichergröße bekannt

In einem ausführlichen Interview äußerte sich Phillips zur Entscheidung, uns die Geschlechterwahl zu überlassen.

"Ich denke, es wäre ein Fehler unsere Spieler und Fans von so vielen Menschen wie möglich einzuschränken. [Indem man nur die Wahl eines männlichen Helden bietet] Ich wüsste nicht, warum wir wieder auf das alte System zurückgreifen sollten. Wir sollten uns weiter in diese Richtung entwickeln und es so mehr Spielern ermöglichen, ihr eigenes, ganz persönliches Abenteuer zu erleben."