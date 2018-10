Assassin's Creed Odyssey - Zelda Easter-Egg entdeckt

Assassin's Creed Odyssey steckt voller Geheimnisse und Easter-Eggs. Nach Splinter Cell haben Spieler nun eine Anspielung auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild entdeckt. Immerhin erscheint das Spiel als Assassin’s Creed Odyssey: Cloud Version in Japan auch für Nintendo Switch.

Wer die riesige Welt des antiken Griechenlands in Assassin's Creed Odyssey erkundet, stößt auf allerlei gelungene Details und Anspielungen. Wie in nahezu jedem Ubisoft-Spiel steckt das Meuchelmörder-Abenteuer voller gelungener Easter-Eggs. Eines davon ist eine Hommage an das Switch-Highlight The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Assassin's Creed Odyssey trifft Zelda

Mit dem kürzlich entdeckten Zelda Easter-Egg zollen die Entwickler von Ubisoft dem neuesten Ableger der gefeierten Reihe um Link und Ganondorf Respekt. Auf Nachfrage bestätigten die Macher sogar, dass man mit dem Geheimnis tatsächlich auf Breath of the Wild anspielt.

Immerhin erscheint die gespielte Odyssee auch als Assassin’s Creed Odyssey: Cloud Version für Nintendo Switch, wenn auch voraussichtlich nur in Japan.

Assassin's Creed Odyssey Spieler findet Easter-Egg zu Splinter Cell

Um was es sich bei dem Easter-Egg handelt, wollen wir an dieser Stelle jedoch nicht verraten. Das könnt ihr dem folgenden Video entnehmen, wir sprechen allerdings eine Spoiler-Warnung aus.