Assassin's Creed Odyssey - Spieler findet Easter-Egg zu Splinter Cell

Ubisoft ist dafür bekannt, Easter-Eggs zu anderen Games in den eigenen Titeln zu verstecken. In Assassin's Creed Odyssey erwartet euch unter anderem eine Anspielung auf Splinter Cell. Kehrt Sam Fisher vielleicht schon bald zurück?

Easter-Eggs, also versteckte Anspielungen, haben in der Assassin's Creed-Serie eine lange Tradition, die nun auch in Assassin's Creed Odyssey weiterführt wird. Alles begann mit der abnehmenden Anzahl an Handtüchern von Desmond Miles im ersten Teil, doch besonders im letzten Ableger Origins haben sich die Entwickler mit ihren Geheimnissen selbst übertroffen.

Im antiken Griechenland von Odyssey bzw. den Gegenwarts-Abschnitten des Spiels stießen Fans nun auf ein ganz besonderes Easter-Egg, welches möglicherweise das Comeback einer Legende ankündigt.

Splinter Cell trifft Assassin's Creed

Bereits seit geraumer Zeit ranken sich die Gerüchte um ein neues Splinter Cell, nachdem Serienheld Sam Fisher im Shooter Ghost Recon Wildlands mit einem Cameo-Auftritt bedacht wurde. Auch Fishers Synchronsprecher Michael Ironside heizte im April die Gerüchteküche kräftig an.

Die Entdeckung, die ein Spieler nun in Assassin's Creed Odyssey gemacht hat, sorgt ebenfalls für Hoffnung unter Fans der Stealth-Action-Reihe. Immerhin liegt der letzte Teil bereits fünf Jahre zurück.

Assassin's Creed Odyssey Unsere epische Irrfahrt durch das antike Griechenland

So könnt ihr in einem Raum das berühmte Nachtsichtgerät von Sam Fisher erspähen. Ob es sich dabei bloß um einen netten Gag oder wirklich um einen Hinweis auf einen neuen Ableger handelt, weiß bislang wohl nur Ubisoft alleine.