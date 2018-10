Assassin's Creed Odyssey - So rekrutiert ihr Evie Frye für eure Crew

Erneut ermöglicht uns Ubisoft altbekannte Gesichter der Assassin's Creed-Reihe im aktuellen Ableger wiederzusehen. In Assassin's Creed Odyssey könnt ihr diesmal Evie Frye freischalten und für eure Schiffscrew rekrutieren. Wir erklären euch wie das funktioniert.

In Assassin’s Creed Odyssey sind die Seegefechte zurück und damit auch die Möglichkeit, das eigene Schiff zu einem ganz persönlichen Highlight auszubauen. Dazu zählt unter anderem eure Schiffscrew, deren Aussehen angepasst und durch Bootsleute mit speziellen Boni erweitert werden kann. Evie Frye, Zwillingsschwester von Jacob Frye und damit eine der Hauptfiguren aus Assassin’s Creed Syndicate, kann unter bestimmten Voraussetzungen ein solch wertvoller Teil eurer Mannschaft werden.

So wird Evie Teil eurer Crew

Dafür müsst ihr mit eurem Uplay-Account und dem internen Belohnungssystem zunächst 7.500 Erfahrungspunkte durch andere Ubisoft-Titel erspielt haben. Diese Erfahrungspunkte könnt ihr in beinahe jedem dieser Spiele durch die Erfüllung verschiedener Aufgaben sammeln. Für langjährige Anhänger der Assassin’s Creed-Reihe sollte das Sammeln dieser Punkte somit eigentlich kein allzu großes Problem darstellen.

Habt ihr die entsprechende Anzahl erreicht, erscheint Evie Frye als Belohnung auf der Plattform eurer Wahl in eurem Ubisoft-Club und kann problemlos freigeschaltet werden.

Die zweite Voraussetzung ist natürlich, dass ihr in der Story von Assassin’s Creed Odyssey schon so weit vorangekommen seid, dass euer Protagonist ein Schiff besitzt und ihr dafür bereits Crew-Mitglieder rekrutieren könnt. Ist dies der Fall, bringt euch Evie als legendäres Mannschaftsmitglied 9 Prozent mehr Speerschaden, 15 Prozent mehr Schaden durch brennende Speere und 18 Prozent zusätzlichen Schaden bei niedriger Gesundheit.

Auf diese Weise könnt ihr übrigens auch Crew-Skins freischalten, damit andere Personengruppen auf dem Schiff vertreten sind. Zum Beispiel Medjai oder weibliche und männliche Assassinen.

Am 05. Oktober erscheint Assassin’s Creed Odyssey für PS4, Xbox One und PC. Bis dahin habt ihr also noch Zeit, ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln, indem ihr euch mit den anderen Teilen der Reihe beschäftigt.