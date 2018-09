Assassin's Creed Odyssey - So kompliziert sind die unterschiedlichen Editionen

Zu Assassin's Creed Odyssey werden insgesamt acht unterschiedliche Editionen erscheinen. Wer alle Inhalte haben will, ist dazu gezwungen, nahezu alle von ihnen zu kaufen. Wir verraten euch, was drin steckt und worauf ihr achten müsst.

Nicht eine, nicht zwei, nicht drei, sondern gleich acht unterschiedliche Editionen weist Assassin's Creed Odyssey zum Release auf. Allesamt bieten sie andere Inhalte, Figuren und Boni – der Überblick ist schnell verloren.

Besonders auffällig sind die unterschiedlichen Statuen: Jede der Premium-Editionen kommt mit einem anderen Modell daher, das sich in Größe und Komplexität von den anderen abhebt. Manche von ihnen darf man sogar nur bei bestimmten Händlern erwerben.

In der folgenden Grafik zeigen wir euch die Unterschiede:

Die Omega-Edition könnt ihr ausschließlich bei GameStop kaufen, das enthaltene Paket ist dem Händler somit auch exklusiv vorenthalten. Die Spartan- und Pantheon-Editionen hingegen gibt es nur im offiziellen Ubisoft-Store zu kaufen und nirgendwo sonst. Einige Händler bieten zudem noch weitere Goodies an, die jedoch keine offiziellen Promotionen darstellen, darunter Bundles mit dem Steelbook, das ihr ansonsten separat erwerben müsst.

Ihr könnt alle Editionen über die folgenden Links kaufen:

Assassin's Creed Odyssey im Unboxing

Wir haben uns übrigens die Medusa Edition angeschaut und verraten euch in unserem Unboxing, was in ihr steckt: