Assassin's Creed Odyssey - Post-Launch-Details enthüllt - Assassin’s Creed 3 Remastered angekündigt

Assassin’s Creed Odyssey wird nach der Veröffentlichung mit zahlreichen herunterladbaren Inhalten erweitert. Ubisoft hat nun die Inhalte der DLCs und des Season-Pass verraten. Zudem dürft ihr auf zwei technisch überarbeitete Remasters freuen.

In drei Wochen steht mit Assassin's Creed Odyssey endlich der neueste Ableger der beliebten Reihe von Ubisoft in den Läden, in dem es die Spieler diesmal in das antike Griechenland verschlägt. Dabei will das Abenteuer mit frischen Rollenspiel-Elementen und der größten Spielwelt der Reihe punkten. Doch damit nicht genug:

Auch nach der Veröffentlichung wird das Spiel um zahlreiche herunterladbare Inhalte erweitert, welche Ubisoft nun im Detail vorgestellt hat. Käufer des Season Pass dürfen sich beispielsweise über zwei komplett neue Handlungsstränge freuen, die über mehrere Episoden hinweg erzählt werden sollen. Die Episoden erscheinen ungefähr im Rhythmus von sechs Wochen zueinander.

Zwischen diesen großen Episoden erscheinen unter dem Namen "Die vergessenen Geschichten" zusätzliche Story-Missionen, die für alle Spieler kostenlos erhältlich sind. Zusätzlich erscheinen regelmäßig kostenlose Events, darunter die täglichen und wöchentlichen Söldner-Aufträge.

Die beiden neuen Geschichten im Season Pass

Die erste große neue Handlung hört auf den Namen "Das Vermächtnis der ersten Klinge" und soll im Dezember erscheinen. Darin dreht sich alles um die frühen Vorfahren der Assassinen, darunter auch die erste Person, bei der die versteckte Klinge zum Einsatz kam.

Im Frühling 2019 konfrontiert euch "Das Schicksal von Atlantis" mit Kreaturen aus der griechischen Mythologie, während die Geheimnisse der versunkenen Stadt erforscht werden können. In einer überraschenden Saga voller kniffliger Wendungen werdet ihr die der griechischen Mythologie und der ersten Zivilisation noch näher kommen.

Assassin's Creed Odyssey Karte enthüllt, ist 62 Prozent größer als im Vorgänger

Zwei Remaster-Spiele als Bonus

Aber es geht noch weiter: Ubisoft spendiert Käufern des Season Pass zwei technisch überarbeitete Remasters der vorangegangenen Serienteile, welche allerdings auch einzeln zum Kauf angeboten werden.

Assassin’s Creed 3 Remastered lässt euch den 2012 erschienenen dritten Ableger mitsamt aller Erweiterungen erneut erleben. Darin schlüpft ihr zur Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges in die Haut von Connor Kenway und trefft im Spiel bekannte historische Persönlichkeiten wie George Washington oder Benjamin Franklin.



Außerdem erwartet euch mit Assassin’s Creed Liberation Remastered eine Neuauflage des ursprünglich für die PS Vita veröffentlichten Handheld-Ablegers, in dem ihr mit Aveline de Grandpré erstmals in der Reihe eine weibliche Protagonistin steuert.

Beide Spiele unterstützen 4K und HDR und bieten höher aufgelöste Texturen, verbesserte Lichteffekte, sowie weitere visuelle Verbesserungen.

Übersicht der kostenlosen Inhalte

Wer keinen Season Pass erstehen möchte, kann sich allerdings auch über einige kostenlose Inhalte freuen, die Assassin’s Creed Odyssey nach dem Launch erweitern werden:

Die vergessenen Geschichten: Kostenlose episodische Missionen werden regelmäßig veröffentlicht und bieten den Spielern ständig neue Geschichten zum Entdecken an. Diese Quests zeigen bekannte Gesichter und neue Charaktere aus der Welt von Assassin’s Creed Odyssey.

Kostenlose episodische Missionen werden regelmäßig veröffentlicht und bieten den Spielern ständig neue Geschichten zum Entdecken an. Diese Quests zeigen bekannte Gesichter und neue Charaktere aus der Welt von Assassin’s Creed Odyssey. Wiederkehrende Ereignisse im Spiel: Jede Woche erscheint ein neues episches Schiff oder ein Söldner, um den Spielern herausfordernde Kämpfe zu bieten. Wechselnde Tages- und Wochenverträge werden Spieler auf neue Quests in ganz Griechenland schicken.

Jede Woche erscheint ein neues episches Schiff oder ein Söldner, um den Spielern herausfordernde Kämpfe zu bieten. Wechselnde Tages- und Wochenverträge werden Spieler auf neue Quests in ganz Griechenland schicken. Discovery Tour: Wie bereits im Vorgänger, wird ein Modus erscheinen, in dem Spieler die gesamte interaktive 3D-Reproduktion des antiken Griechenlands frei von Konflikten, Zeitdruck und Spielbeschränkungen erleben.

Wie bereits im Vorgänger, wird ein Modus erscheinen, in dem Spieler die gesamte interaktive 3D-Reproduktion des antiken Griechenlands frei von Konflikten, Zeitdruck und Spielbeschränkungen erleben. Viele weitere Updates: Darunter neue monströse und mythische Kreaturen, denen der Spieler trotzen muss. Außerdem ein New Game Plus-Modus, der abwechslungsreiche Herausforderungen bietet und Einblick in die verschiedenen Konsequenzen der Entscheidungen im Spiel ermöglicht.

Assassin's Creed Odyssey Offiziell für Nintendo Switch angekündigt, jedoch nur als Cloud-Version

Assassin’s Creed Odyssey erscheint am 05. Oktober 2018 in verschiedenen Versionen für PC, PlayStation 4 und Xbox One.