Assassin's Creed Odyssey - Offiziell für Nintendo Switch angekündigt, jedoch nur als Cloud-Version

Die Assassin's Creed Odyssey - Cloud Version wird am 05. Oktober 2018 für Nintendo Switch veröffentlicht und erscheint exklusiv im japanischen eShop. Ein Release im Westen ist nicht geplant. Sie kostet 8400 Yen (rund 64,17 Euro), kann aber für 730 Yen (rund 5,60 Euro) täglich auch ausgeliehen werden.

Der Release wird jedoch nicht als direkter Port erfolgen, wie es sonst üblich wäre. Stattdessen kann das Action-Adventure ausschließlich über die Cloud auf eure Konsole gestreamt werden. Es läuft somit nicht direkt auf der Hardware, sondern auf dedizierten Servern, die nur ein Video übertragen. Eure Controller-Eingaben werden wiederum an die Server gesendet.

Das ist alles andere als gewöhnlich: Im Oktober wird Assassin's Creed Odyssey nicht nur für PC, PS4 und Xbox One, sondern auch für die Nintendo Switch erscheinen.

