Assassin's Creed Odyssey - Multiplayer könnte in Zukunft zurückkehren

Assassin's Creed Odyssey ist endlich da. Doch die Odyssee durch Griechenland ist ein reines Solo-Abenteuer. Was jedoch nicht bedeutet, dass es nicht in zukünftigen Spielen wieder einen Multiplayer geben könnte.

Alexios oder wahlweise Kassandra kämpfen sich in Assassin's Creed Odyssey noch ganz alleine durch das antike Griechenland. Einen Multiplayer- oder Koop-Modus bietet das Open-World-Spiel nicht. Ubisoft schaut sich allerdings einmal mehr die Möglichkeiten eines Mehrspielermodus zu Assassin's Creed an. Dies hat Chief Creative Officer Serge Hascoet jetzt in einem Interview verraten.

Assassin's Creed Brotherhood war seinerzeit der erste Ableger, der mit einem Multiplayer-Modus aufwartete. Dort bestand eure Aufgabe darin, euch als NPC zu verkleiden, in der Menschenmenge unterzutauchen und innerhalb eines Zeitlimits möglichst viele andere Spieler auszuschalten. In Assassin's Creed Unity wurde hingegen der Koop-Ansatz gewählt: Dort kann eine Gruppe aus vier Assassinen gemeinsam bestimmte Nebenmissionen absolvieren.

Multiplayer in Assassin's Creed könnte zurückkehren

"Wir haben viele Technologien und entscheiden von Fall zu Fall, aber aktuell hat Assassin's Creed keinen Multiplayer-Modus und der ist ein sehr wichtiger sozialer Aspekt von Spielen. Also schauen wir uns das Ganze an."

Informationen dazu, wie ein solcher Multiplayer aussehen könnte, verriet Hascoet indes nicht. Allerdings wolle man nicht einfach andere Spiele kopieren:

"Im Moment redet jeder über Battle Royale. Aber unserer Meinung nach gibt es 15 verschiedene Hersteller, die solche Spiele machen und wie bei Mobile-Spielen werden nur zwei davon erfolgreich. Viele sterben auf dem Weg und ich weiß nicht, welche überleben werden. Ich arbeite mit meinem Team an neuen Ideen. Es ist wichtig zu verstehen, warum Spiele wie Fortnite so erfolgreich sind, aber nicht damit wir sie kopieren können."

Stattdessen wolle man lieber etwas abliefern, was in eine andere Richtung geht, aber eine ähnliche Wirkung auf die Spieleindustrie hat. Ideen gibt es bei Ubisoft jedenfalls viele, welche bereits intern getestet werden.