Assassin's Creed Odyssey - Karte enthüllt, ist 62 Prozent größer als im Vorgänger

Bei so viel Inhalt müsst ihr im nächsten Jahr leider eine Pause einlegen:

Das antike Griechenland ist in Odyssey in insgesamt 38 verschiedene Regionen eingeteilt: Makedonia, Malis, Phokis, Lokris, Boeotia, Megaris, Attika, Korinthia, Achaia, Elis, Arkadia, Argolis, Messenia, Lakonia, Kythera Island, Thera, Messara, Pephka, Anaphi, Nisyros, Kos, Melos, Hydrea, Paros, Naxos, Mykonos, Delos, Seriphos, Keos, Samos, Andros, Chios, Lesbos, Lemnos, Skyros, Euboea und Kephallonia.

Aus einer enthüllten Weltkarte geht hervor, dass die Spielwelt bei stolzen 130 Quadratkilometern liegen wird. Nur zum Vergleich: In Origins waren es gerade einmal 80 Quadratkilometer, wir sprechen also von einem Zuwachs von 62 Prozent.

Die Karte von Assassin's Creed Odyssey wird 62 Prozent größer ausfallen als in Assassin's Creed Origins. Dies liegt vor allem der gestiegenen Menge an Wasserflächen.

