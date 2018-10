Assassin's Creed Odyssey - Hühner terrorisieren unschuldige Spieler

In Assassin's Creed Odyssey werden Spieler von fiesen Terrorhühnern überfallen. Nachdem es in den vergangenen Ablegern der Far-Cry-Reihe Truthähne oder Adler waren, die sich auf ahnungslose Spieler gestürzt haben, scheinen es jetzt die antiken Hühner zu sein.

Schon in Far Cry 5 hatten es Spieler nicht immer einfach. Während sich der Protagonist in dem Spiel alle paar Meter einer Überzahl fieser Sekten-Mitglieder gegenübersah, hatte es vor allem die Fauna faustdick hinter den Ohren. Richtig nervig konnten beispielshalber die Truthähne werden, die mit einer gehörigen Portion Aggression in den Nahkampf stürzten und kurzen Prozess mit allem und jedem machten. Selbst ein Nerf konnte das Tier nicht aufhalten.

Im Vorgänger Far Cry 4 waren es hingegen Adler, die sich auf ahnungslose Spieler stürzten und mit ihrem Schnabel den Gesundheitsbalken nach unten schnellen ließen.

Assassin's Creed Odyssey Unsere epische Irrfahrt durch das antike Griechenland

Das gemeine Terrorhuhn

Seit wenigen Tagen dürfen wir uns nun mit Assassin's Creed Odyssey ins antike Griechenland stürzen. Dabei habt ihr die Wahl, ob ihr euch für Alexios oder Kassandra als Protagonist entscheidet. Den neuen Terrorhühnern ist eure Entscheidung letztendlich aber sowieso völlig egal. Denn wie immer mehr Spieler in verschiedenen Threads auf Reddit berichten, scheinen die Hühner in Odyssey einen persönlichen Krieg gegen sämtliche Assassinen gestartet zu haben.

Die antiken und gut durchtrainierten Federviecher lauern geübten Meuchelmödern meist in einer ganzen Gruppe auf und schlagen dann blitzschnell zu. Solltet ihr gerade erst einen Kampf mit menschlichen Widersachern hinter euch haben, dann seid ihr für die gefährlichen Hühner ein gefundenes Fressen.

