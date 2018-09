Assassin's Creed Odyssey - Gratis-DLC für alle Spieler bestätigt

Assassin's Creed Odyssey erscheint am 05. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4, Xbox One und für Nintendo Switch . Ihr könnt es ab sofort vorbestellen.

So soll es zwar weiterhin kostenpflichtige Erweiterungen geben, allerdings werde man regelmäßig kostenlose Zusatzinhalte veröffentlichen, so Ubisoft . Damit werde jeder Spieler neue Inhalte entdecken können, ohne auch nur einen Cent zusätzlich bezahlen zu müssen.

Am Donnerstag erläuterte Ubisoft den Post-Launch-Support zu Assassin's Creed Odyssey und stieß damit auf eine hohe Resonanz. Ein Detail wurde jedoch von vielen übersehen: Die Ankündigung kostenloser DLC.

Alle Spieler von Assassin's Creed Odyssey dürfen sich über kostenlose DLC freuen. Der Titel wird mit Gratis-Missionen stetig erweitert und soll so regelmäßig neue Inhalte bieten.

