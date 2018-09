Assassin's Creed Odyssey - Gold-Status erreicht: Drei Wochen vor Release fertig, Speichergröße bekannt

Update: Der Produkt-Eintrag von Odyssey auf Xbox Live gibt nun Aufschluss über den Speicherplatz, den der neue Ableger auf der Xbox One belegen wird. Die 45 Gigabyte entsprechen ungefähr der Größe des Vorgängers Origins.

Originalmeldung: Etwas weniger als drei Wochen verbleiben, dann erscheint Assassin's Creed Odyssey offiziell im Handel. Bereits gestern erreichte das Action-Adventure den Gold-Status.

Das nächste große Abenteuer im Assassin's Creed-Universum ist somit bereits fertiggestellt. Dies haben die Verantwortlichen auf dem offiziellen Twitter-Account mitgeteilt.

#AssassinsCreedOdyssey has gone gold!! 🍾🎉



We hope you'll be enjoying playing the game as much as we did developing it and can't wait to see which paths you'll choose.



Your Odyssey starts on October 5. pic.twitter.com/Nj0EwQjdsj