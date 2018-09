Assassin's Creed Odyssey - Gold-Status erreicht: Drei Wochen vor Release fertig

Etwas weniger als drei Wochen verbleiben, dann erscheint Assassin's Creed Odyssey offiziell im Handel. Bereits gestern erreichte das Action-Adventure den Gold-Status.

Das nächste große Abenteuer im Assassin's Creed-Universum ist somit bereits fertiggestellt. Dies haben die Verantwortlichen auf dem offiziellen Twitter-Account mitgeteilt.

#AssassinsCreedOdyssey has gone gold!! 🍾🎉



We hope you'll be enjoying playing the game as much as we did developing it and can't wait to see which paths you'll choose.



Your Odyssey starts on October 5. pic.twitter.com/Nj0EwQjdsj