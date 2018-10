Assassin's Creed Odyssey - Experten küren den besten Penis im Spiel

Experten haben jeden einzelnen Penis in Assassin's Creed Odyssey untersucht und den besten von ihnen gekürt. Wer an der Spitze steht und Standfestigkeit beweist, zeigen wir euch jetzt.

In der Welt von Assassin's Creed Odyssey trefft ihr überall auf ehrfürchtige Statuen mit ehrfürchtigen Gliedmaßen, die kaum zu übersehen sind. Egal ob aus Bronze oder Marmor, einen hängenden Penis könnt ihr kaum verpassen.

Nicht alle Penisse sind jedoch einigermaßen attraktiv gestaltet. Einige stechen nicht allzu stark hervor, andere gehen in der Masse des verwendeten Materials (leider) völlig unter. Die Experten von PC Gamer haben deshalb jeden einzelnen Penis genauer untersucht und den besten von ihnen gekürt.

Hier sind die drei vordersten Plätze:

Obwohl die Statue nur grob aus Stein gehauen wurde, gibt es immer noch beeindruckende Details. Ich meine, sieh nur, wie die Vorhaut geformt ist. Am Ende des Tages steht dieser Schwengel weit über dem Rest. Er ist enorm, gut gemacht, und die Tatsache, dass du an ihm wie ein Schauspieler beim nur für Erwachsenen gedachten Cirque du Soleil baumeln kannst, macht ihn zu einem der beeindruckendsten Stücke in der gesamten griechischen Welt.