Assassin's Creed Odyssey - Community belustigt: Penis der Götterstatue Zeus besteigbar

In wenigen Tagen erscheint Assassin's Creed: Odyssey für Xbox One, PS4 und PC. Wie immer wird es wichtig sein, hohe Gebäude zu erklimmen. An sich ist das auch nichts Neues. Aber habt ihr euch schon mal an dem besten Stück einer Gottheit festgehalten?

Klettert durch das antike Griechenland

In unserem Test zum großen Abenteuer im alten Griechenland haben wir euch die Mechaniken bereits erläutert. Nachlesen könnt ihr die Review übrigens hier:

Assassin's Creed Odyssey Unsere epische Irrfahrt durch das antike Griechenland

Im neuen Assassinen-Game von Ubisoft sind viele Sachen möglich, die im AC-Universum bisher noch keine große Rolle gespielt haben. Beispielsweise ist die Liebe zwischen gleichgeschlechtlichen Personen nun ein Thema, das ihr angehen könnt. Generell ist es neu, eine innige Beziehung zwischen den Charakteren zu pflegen, die über eine bloße Freundschaft hinaus gehen. Ob ihr euch dabei einem Mann oder einer Frau an den Hals werfen wollt, ist stets euch überlassen.

Wir haben in unserem Test mit vielen Leuten gesprochen, uns gegen Angreifer verteidigt und das Böse bekämpft. Das Erkunden der Umgebungen war und ist noch immer ein essentieller Teil der Assassinen-Saga. Dabei ging es immer wieder hinauf auf Bäume und Häuser, Brücken und hohe Berge. Neben den altbekannten Orten zum Klettern könnt ihr in Assassin’s Creed: Odyssey auch auf Statuen großer Gottheiten des alten Griechenlands klettern.

Zeus' Penis

Ein steinharter Zeus, der mit einem Blitz in der Hand auf die Menschen am Boden zielt, ist eine dieser riesigen Statuen. Wie im alten Griechenland üblich, wurde er komplett nackt dargestellt. Realitätsnah wie die Macher von Assassin’s Creed eben sind, wurden auch die Genitalien abgebildet. Schick anzusehen, dieser Zeus. Klettert ihr die riesige Statue empor, die gerade so zum Erklimmen einlädt, könnt ihr euch auch an seinem Penis festhalten – was prompt mit einem frechen Spruch vom Protagonisten kommentiert wird.

Glaubt ihr nicht? Testet es doch einfach Ende der Woche selbst aus, denn Assassin’s Creed: Odyssey erscheint am 05. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.