Assassin's Creed 3 - Remaster erscheint im März 2019: Wir haben alle Infos!

Anfang 2019 dürfen Assassin's Creed-Fans ein Remaster zu Assassin's Creed 3 in Empfang nehmen. Solltet ihr Besitzer des Season Pass zu Assassin's Creed Odyssey sein, erhaltet ihr die überarbeitete Version kostenlos dazu.

In dem Season-Pass zu Assassin's Creed Odyssey befindet sich bekanntermaßen unter anderem ein Remaster von Assassin's Creed 3. Nun hat Ubisoft auf der offiziellen Webseite innerhalb eines FAQs neue Details zu der überarbeiteten Version bekannt gegeben.

Wie es heißt, wird Assassin's Creed 3 Remastered im März 2019 für alle Käufer des Season Pass zur Verfügung stehen.

Was wurde in der Remastered-Version verbessert?

Assassin's Creed 3 wurde für PlayStation 4, Xbox One und PC neu gemastert. Der Titel bietet nun 4K-Auflösung sowie HDR auf PS4 Pro, Xbox One X und PC, bzw. 1080p auf PS4 und Xbox One, Texturen mit höherer Auflösung, neue Systeme zum Rendern der Beleuchtung, sowie viele weitere grafische Verbesserungen. Außerdem wurden, basierend auf Spielerfeedback, Spielmechaniken verbessert, wobei einige Features überarbeitet oder optimiert wurden.

Die Erhöhung der Auflösungserhöhung ermöglicht dir, auf PS4 Pro, Xbox One X und PC in 4K-Auflösung und mit HDR zu spielen, bzw. in 1080p auf PS4 und Xbox One.

höher aufgelöste Texturen

neue Charaktermodelle

neue Systeme zum Rendern der Beleuchtung: physikalisch basiertes Rendering

dichtere Menschenmengen, verbesserte Umgebungen und visuelle Effekte

Welche Inhalte umfasst der Assassin's Creed Odyseey Season Pass?

Die erste große neue Handlung hört auf den Namen "Das Vermächtnis der ersten Klinge" und soll im Dezember erscheinen. Darin dreht sich alles um die frühen Vorfahren der Assassinen, darunter auch die erste Person, bei der die versteckte Klinge zum Einsatz kam.

Im Frühling 2019 konfrontiert euch "Das Schicksal von Atlantis" mit Kreaturen aus der griechischen Mythologie, während die Geheimnisse der versunkenen Stadt erforscht werden können. In einer überraschenden Saga voller kniffliger Wendungen werdet ihr die der griechischen Mythologie und der ersten Zivilisation noch näher kommen.

Weiterhin umfasst der Season Pass mit Assassin’s Creed Liberation Remastered eine Neuauflage des ursprünglich für die PS Vita veröffentlichten Handheld-Ablegers, in dem ihr mit Aveline de Grandpré erstmals in der Reihe eine weibliche Protagonistin steuert.

Beide Spiele unterstützen 4K und HDR und bieten höher aufgelöste Texturen, verbesserte Lichteffekte, sowie weitere visuelle Verbesserungen. Alle Infos zu sämtlichen kommenden Inhalten haben wir euch in dem folgenden News-Artikel aufgelistet:

Assassin's Creed Odyssey Post-Launch-Details enthüllt - Assassin’s Creed 3 Remastered angekündigt

Über Assassin's Creed 3

In Assassin's Creed 3 spielt ihr Meister-Assassine Connor während der Amerikanischen Revolution im 18. Jahrhundert.