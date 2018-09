Apple - Special Event im Live-Ticker: Alle News zum neuen iPhone!

Ab sofort startet das Apple Special Event in Kalifornien. Das Unternehmen wird neue iPhone-Modelle sowie eine brandneue Apple Watch vorstellen. In unserem Liveticker zeigen wir euch alles, was ihr zu den neuesten Ankündigungen wissen solltet.

Am heutigen 12. September 2018 startet um 19:00 Uhr deutscher Zeit das Apple Event. Das Unternehmen wird im Zuge dessen zahlreiche neue Produkte vorstellen und legt den Fokus dabei auf brandneue iPhone-Modelle.

Was genau wird Apple zeigen, worauf dürfen wir uns freuen? In unserem Liveticker zeigen wir euch, was euch alles erwartet und auf welche Neuigkeiten ihr euch freuen dürft.

20:00 Uhr

Noch mehr Spiele. Spannung.

19:57 Uhr

Der A12 Bionic soll in The Elder Scrolls: Blades Elemente wie Tiefenschärfe ermöglichen. Hinzu kommen bessere Effekte, wie Pete Hines (Heyho!) im Hintergrund zeigt.

The Elder Scrolls: Blades erscheint im Herbst für das iPhone und kann ab sofort vorbestellt werden.

19:55 Uhr

Todd Howard betritt die Bühne und zeigt The Elder Scrolls: Blades.

19:53 Uhr

Augemented Reality spielt für Apple eine große Rolle. Mit dem ARKit 2 ist es beispielsweise besser möglich, Oberflächen zu entdecken. Objekte können per Knopfdruck in die echte Welt gelegt werden.

19:51 Uhr

Maschinelles Lernen kann mit dem A12 Bionic in Echtzeit erfolgen - besser als zuvor.

19:50 Uhr

Der Prozessor soll dafür sorgen, dass die Apps bis zu 30 Prozent schneller starten.

19:48 Uhr

Die neuen iPhone-Modelle können bis zu 512 GB internen Speicherplatz bieten.

19:46 Uhr

Der weltweit erste 7-Nanometer-Chip steckt im neuen iPhone: Der A12 Bionic, designed by Apple.

In ihm steckt eine 4-Core-GPU und eine 6-Core-CPU. Verbaut sind 6,9 Billionen Transistoren.

Mit dabei ist außerdem eine Neural Engine der nächsten Generation mit 5 Billionen Operationen pro Sekunde.

19:44 Uhr

Das iPhone Xs und Xs Max sollen bessere, "weitere" Stereo-Lautsprecher bieten.

19:42 Uhr

Ein größeres Modell kommt dazu, das iPhone Xs Max. Hier sind die neuen Spezifikationen:

6,5 Zoll Super Retina mit OLED

2688 * 1242 Pixel

3,3 Millionen Pixel

458 ppi

19:41 Uhr

Neue Spezifikationen:

5,8 Zoll Super Retina mit OLED

2436 * 1212 Pixel

2,7 Millionen Pixel

458 ppi

19:40 Uhr

Der Bildschirm soll das bislang haltbarste sein. Das iPhone Xs erscheint in Gold, Silber und Spacegrau.

Es hält nun eine Wassertiefe von bis zu 2 Metern bei 30 Minuten aus.

19:39 Uhr

Wie wir bereits wussten: Das iPhone Xs wird vorgestellt. Ausgesprochen wird es "iPhone Zehn S".

19:36 Uhr

Es wird Zeit für das iPhone! Das iPhone X soll satte 98 Kundenzufriedenheit aufweisen, eine beeindruckende Summe. Jetzt soll das Ganze auf ein neues Level gebracht werden.

19:34 Uhr

Die Apple Watch Series 4 kostet 499 US-Dollar. Der Preis der Series 3 sinkt im Zuge dessen auf 279 US-Dollar, schon ab heute.

Ihr könnt die neue Apple Watch Series 4 ab dem 14. September bestellen. Sie ist ab dem 21. September erhältlich.

WatchOS 5 erscheint am 17. September.

19:32 Uhr

Alle bisherigen Armbänder funktionieren auch mit der Series 4. Die Apple Watch Series 4 erscheint in Silber, Gold und Spacegrau. Alternativ gibt es sie als Stainless Steel-Version in Polished, Schwarz und Gold.

19:28 Uhr

Gute Infos zum Akku: Die Apple Watch Series 4 hält 18 Stunden am Stück bei voller Benutzung. Genauso viel wie beim Vorgänger.

19:27 Uhr

Auch wenn die Informationen zur Gesundheit gespeichert werden, glaubt Apple an Privatsphäre. Alles wird deshalb vollständig verschlüsselt auf dem Gerät und in der Cloud abgelegt.

19:21 Uhr

Eine verbesserte Gesundheits-App ermöglicht erste Hilfe und Informationen zu eurem aktuellen Zustand. Die Apple Watch Series 4 kann euch beispielsweise Informationen über euren Herzrhythmus geben - dank eingebauter Elektroden, mit denen ein Eletrokardiogramm erstellt werden kann.

Bei Probleme kann sofort der Notarzt gerufen werden.

19:16 Uhr

Die Apple Watch Series 4 kann nun Stürze entdecken. Dafür führte Apple eine Studie mit tausenden Probanden aus. Ermöglicht wird dies dank verbessertem Gyroskop und Beschleunigungssensor.

19:15 Uhr

Die Rückseite besteht aus Keramik und Saphirkristall. Der neue S4-Prozessor bietet doppelt so hohe Performance wie zuvor.

19:14 Uhr

Die Apple Watch verfügt nun über einen 50% lauteren Lautsprecher. Das Mikrofon wurde deshalb auf die entgegengesetzte Seite verschoben, um Echo zu vermeiden.

19:13 Uhr

Ein Watchface kann nun bis zu acht Applikationen gleichzeitig darstellen.

19:12 Uhr

30% größerer Bildschirm, obwohl die Uhr selbst dünner ist. Die Benutzeroberfläche wurde im Zuge dessen überarbeitet.

19:11 Uhr

Die nächste Generation der Apple Watch wird vorgestellt: Die Series 4.

19:10 Uhr

Ganz viel Lob seitens Apple für die Apple Watch. Sie sei ein Beschützer für eure Gesundheit.

19:08 Uhr

Das Event beginnt mit der Apple Watch.

19:06 Uhr

Ein Meilenstein: 2 Milliarden iOS-Modelle werden ausgeliefert.

19:03 Uhr

Tim Cook betritt die Bühne und eröffnet das Apple Event.

19:00 Uhr

Cooler Einstieg! Das Apple Event wird mit einer Mission Impossible-Einlage eröffnet!