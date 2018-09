Apple - Das sind die Preise der neuen iPhones

Apple hat vor zwei Tagen drei neue Smartphones angekündigt, die vor allem durch ihre stolzen Preise im Internet heiß diskutiert werden. Wir geben euch einen Überblick über die neuen Modelle und verraten euch bei welcher Variante ihr jetzt vielleicht zuschlagen solltet.

Am vergangenen Mittwoch hat Apple die neuen iPhone-Modelle vorgestellt und auch die Preise für die kommenden Smartphones bekannt gegeben. Wenig verwunderlich lässt sich der Konzern, der mittlerweile einen Börsenwert von einer Billion US-Dollar geknackt hat, die neuen iPhones wieder ziemlich gut bezahlen. Die Reaktionen der Nutzer auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen Twitter, Facebook und Co. sprechen eine klare Sprache. Viele kritisieren die viel zu hohen Preise von Apple. Schließlich habe die Konkurrenz bereits aufgeholt und bietet vergleichbare Geräte zu günstigeren Preisen und mit einem offeneren Betriebssystem an.

Bei dem Topmodell handelt es sich um das iPhone Xs, das über ein 5,8 Zoll großes OLED-Display verfügt und bereits in der Basisvariante (64 GB) mit 1.149 Euro zu Buche schlägt. Mit 256 Gigabyte steigt der Preis auf 1.319 Euro, während die 512 Gigabyte-Variante stolze 1.549 Euro kostet.

Das iPhone Xs Max ist ähnlich wie das iPhone 8 Plus die größere Version des Topmodells und verfügt über ein 6,5 Zoll großes OLED-Display. Das bislang größte iPhone von Apple kostet in der 64 Gigabyte-Variante 1.249 Euro, mit 512 Gigabyte sind es insgesamt sogar 1.649 Euro. Zum Vergleich: Das iPhone X lag zuvor mit kompletter Ausstattung bei 1.319 Euro.

Das günstigste Modell des Einsteiger-Smartphones iPhone Xr kostet 849 Euro (64 GB), während der Preis der teuersten Variante (256 GB) 1.019 Euro beträgt.

Apple iPhone Xs, iPhone Xs Max und iPhone Xr offiziell angekündigt

Diese iPhones sind günstiger geworden

Wer nicht unbedingt das teuerste Modell in seinem Besitz wissen möchte, der kann auch abseits des Einsteigermodells Geld sparen. Schließlich bietet Apple das zwei Jahre alte iPhone 7 ab 519 Euro an, das iPhone 8 aus dem letzten Jahr kostet nach der Keynote rund 120 Euro weniger.

Ihr solltet aber bedenken, dass es sich dabei um die eigenen Preise von Apple handelt, die Realität sieht mittlerweile ein klein wenig anders aus. Ihr solltet vor dem Kauf unbedingt in Preisvergleichsportalen vorbeischauen und nichts übereilen.

Das iPhone X, das iPhone 6s und das iPhone SE sind seit gestern übrigens aus dem Angebot des Konzerns verschwunden.

Das sind die aktuellen Preise der neuen und alten iPhones

iPhone Xs

64 GB: 1.149,00€

256 GB: 1.319,00€

512 GB: 1.549,00€

iPhone Xs Max

64 GB: 1.249,00€

256 GB: 1.419,00€

512 GB: 1.649,00€

iPhone Xr

64 GB: 849,00€

128 GB: 909,00€

256 GB: 1.019,00€

iPhone 8

64 GB: 679,00€

256 GB: 849,00€

iPhone 8 Plus

64 GB: 789,00€

256 GB: 959,00€

iPhone 7

32 GB: 519,00€

128 GB: 629,00€

iPhone 7 Plus

64 GB: 649,00€

128 GB: 759,00€

