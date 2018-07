Anthem - Jetzt vorbestellen und Bonus sichern, Edition Legion of Dawn erhältlich

Anthem kann schon jetzt vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten zum Release einen Ingame-Bonus. Zudem gibt es neben der Standard-Edtion noch eine Edition namens Legion of Dawn.

Erst kürzlich haben EA und BioWare verlauten lassen, dass Anthem einen vollwertigen Singlplayer samt Story enthalten wird. Zudem wurden die Javelin-Kampfanzüge im Detail vorgestellt. Mittlerweile haben wir bereits ein rundes Bild davon, was wir von Anthem erwarten dürfen.

Anthem Vollwertiger Singleplayer samt Story enthalten, das sind alle Klassen!

Nach diesem Ersteindruck kann jeder selber entscheiden, ob der neue BioWare-Titel zusagt oder ob der Schreck von Mass Effect: Andromeda zu tief sitzt. Wir sind jedenfalls gewillt, BioWare nach der Misere eine zweite Chance zu geben - so hat sich das Entwicklerstudio nach der Mass Effect-Trilogie doch immerhin einen festen Platz in unseren Herzen gesichert.

Anthem mit Bonus vorbestellen

Mittlerweile kann das Spiel bereits vorbestellt werden. Und das nicht nur in der Standard-Ausführung. Neben einer regulären Edition gibt es noch die Version "Legion of Dawn". Aber was hat diese Edition zu bieten?

Als Vorbesteller gibt es generell erst einmal VIP-Zugang zu Demos und ein spezielles Spielerbanner für Gründer. Wenn die Standard-Edition von Anthem vorbestellt wird, gibt es eine legendäre Waffe und das Rüstungspaket "Legion der Dämmerung" für den Ranger obendrauf. In der Edition von Legion of Dawn erhaltet ihr gleich das "ganze Set" für die "Legion der Dämmerung", eine Ausrüstungserweiterung für den Ranger, den digitalen Soundtrack und noch mehr Goodies.

Das Spiel erscheint am 22. Februar 2019 für den PC, die PS4 und Xbox One. Wenn ihr es jetzt vorbestellt, dürfte es rechtzeitig zum Release in eurem Postkasten liegen.

Anthem Offizielles Box Art veröffentlicht

