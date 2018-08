Anime - Vegetas neue Form lautet ''Super-Saiyajin Blue Evolution''

Der Anime Dragon Ball Super weist eine neue Entwicklung in Hinsicht auf Vegeta, dem vielseits beliebten Super-Saiyajin, auf. Die nächste Stufe von Vegeta ist jetzt bekannt und lautet Super-Saiyajin Blue Evolution.

Die Regisseurin der 131. Episode des Animes Dragon Ball Super, Megumi Ishitani, hat jüngst in einem Interview verraten, wie es mit Goku und seinen Freunden weitergeht. Im Detail ist jetzt bekannt, was mit Vegeta geschieht. Dass sich das große Turnier dem Finale nähert, ist wohl den meisten Fans geläufig. Aber wie steht es um die nächste Kampfstufe von Vegeta? Vorsicht, Spoiler!

Super-Saiyajin Blue Evolution

Richtig! Vegeta erhält eine neue Super-Saiyajin-Form, diese nennt sich Super-Saiyajin Blue Evolution oder auch Super Saiyan Beyond Blue (SSBB). Mit seinen neuen Kräften zieht er aber wohl noch nicht mit Son-Goku gleich, der jüngst in seiner ultimativen Form, dem sogenannten Ultra Instinct, auf einem Nenner mit etwaigen Göttern gestellt wurde. Doch die Sache hat einen kleinen Haken, denn Goku kann diese Form nicht dauerhaft aufrecht erhalten. Ist Vegeta in der Blue Evolution demnach stärker? Die Regisseurin vergleicht die Kraft mit "Gokus Blue Kaio-Ken". Doch der Multiplikator wird nicht näher benannt. Also lässt sich hier nur spekulieren, ob er nun stärker ist als Goku ohne Ultra Instinct.

Doch Vegeta zählt bei vielen Fans der Dragon Ball-Reihe so oder so zu den absoluten Lieblingen. Deshalb dürfte es viele wohl freuen, dass er nun auch im Level aufsteigt. Megumi Ishitani versichert hierbei, dass es sich bei der Fom um ein "Anime Original" handle. Diese Form und Entwicklung wurde demnach vollends von Toei Animation erdacht und umgesetzt. Das bedeutet im Umkehrschluss also, dass Akira Toriyama (Mangaka und Schöper des Franchises) nicht dafür verantwortlich ist.

Ob Vegeta seinen uralten Rivalen Son-Goku auf kurz oder lang übertrumpft, wird sich erst noch zeigen müssen. Aber zuerst dürfen sich die Fans auf den nächsten Dragon Ball-Film stürzen, der den gefürchten, legendären Super-Saiyajin Broly zurück auf die Leinwand bringt:

