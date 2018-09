Anime - Neues Bild von Dragon Balls Gogeta aufgetaucht, erstmals in Basis-Form zu sehen!

Wer kennt sie nicht, die Fusion aus Vegeta und Son-Goku. Der todbringende Krieger Gogeta haut selbst den stärksten Feind aus den Socken. Jüngst ist ein Bild im Netz aufgetaucht, das Gogeta in einer neuartigen Form präsentiert, seiner Base-Form.

Manga und Anime haben einen großen Stellenwert in unserer modernen Popkultur und so auch im Herzen unserer Redaktion. In jüngster Zeit vernehmen wir immer wieder spannende Meldungen zum Franchise von Dragon Ball. Aktuell ist die vielseits beliebte Fusion von Vegeta und Son-Goku im Gespräch - Gogeta!

Anime Vegetas neue Form lautet ''Super-Saiyajin Blue Evolution''

Gogeta in Basis-Form

Die bekannte Metamorph-Fusion war in der Vergangenheit stets in der Super-Saiyajin-Form (Dragon Ball Z: Der Film) oder als Vierfacher Super-Saiyajin (Dragon Ball GT) zu sehen. Doch nun ist der beliebte Kämpfer erstmals in seiner Basisform (Base-Form) aufgetaucht!

Im Detail soll laut Comicbook die Basis-Form von Gogeta im Sammelkartenspiel von Dragon Ball Super aufgetaucht sein. Auf der Karte, die wir nachfolgend für euch eingebunden haben, sehen wir Vegeta, Son-Goku und Gogeta in der Mitte. Alle drei Charaktere haben hier schwarze Haare und einen Heiligenschein. Tatsächlich soll es sich hierbei um eine offizielle Karte handeln!

Womöglich werden wir Gogeta in dieser Form schon bald anderweitig zu Gesicht bekommen. Immerhin steht der neue Film Dragon Ball Super: Broly schon in den Startlöchern! Viele Spieler würden sich den Charakter sicherlich auch für Dragon Ball FighterZ wünschen. Hier sind übrigens die Basis-Formen von Vegeta und Son-Goku vor einiger Zeit als DLC erschienen - alles nur Zufall?

Der neue Broly

Im neuen Kinofilm Dragon Ball Super: Broly werden es unsere Lieblingshelden mit einem alten Feind zu tun bekommen. Der legendäre Super-Saiyajin Broly kehrt zurück und wird wohl stärker als je zuvor sein.

Außerdem wird die Figur anders auserzählt und neue Ansätze verfolgen. Jüngst haben wir beleuchtet, was den neuen Broly ausmacht, der im aktuellen Dragon Ball Z-Film auftritt. Der Film startet in Japan am 14. Dezember 2018, also in circa drei Monaten. Alle Infos dazu findet ihr in der folgenden News:

Anime Neuer Film zu Dragon Ball Super mit Broly soll Figur anders beleuchten