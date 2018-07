Anime - Neuer Film zu Dragon Ball Super mit Broly soll Figur anders beleuchten

Broly kehrt zurück! Dragon Ball Super: Broly lässt den bekannten Bösewicht abermals im Licht der Kinoleinwand erstrahlen. Der Schöpfer Akira Toriyama meldet sich zur Überarbeitung des Charakters zu Wort.

Ein neuer Dragon Ball-Film mit dem Namen Dragon Ball Super: Broly wurde angekündigt. Toei Animation hat bekannt gegeben, dass der nächste Film erstmals auf Dragon Ball Super basieren und an die Inhalte des Animes anschließen soll.

Damit kehrt die kontroverse Figur Broly zurück auf die große Leinwand. Son Goku und seine Weggefährten müssen sich ihm dann abermals in den Weg stellen. Demnach ist Broly keine gänzlich neue Figur, doch er wird neue Ansätze in seinem Charakter haben.

Anime Wann erscheint Godzilla: Planet der Monster Teil 2 auf Netflix?

Konroverse Figur Broly

Die Fans des Dragon Ball-Franchises kennen Broly bereits aus drei Filmen zu Dragon Ball Z. Außerdem ist er in verschiedenen Spielen wie beispielsweise Dragon Ball FighterZ zu sehen. Im Manga oder im originalen Anime war er jedoch nicht zugegen. Demnach ist er ein exklusiver Charakter, der den Filmen vorenthalten war.

Und das ist auch das Problem. Dadurch dass er nur in wenigen Auftritten zu sehen war, machte sich die Community seit je her Sorgen, ob Broly in seiner bisherigen Form überhaupt ein Teil des offiziellen Kanons über Jahre sein könnte. Deshalb meldete sich nun der Schöpfer Akira Toriyama zu Wort. Er meint, er arbeite daran, Broly ins Dragon Ball-Universum zu integrieren:

"Während wir versuchen, den klassischen Broly im Hinterkopf zu behalten, um seine Fans nicht zu enttäuschen, überarbeiteten wir ihn und fügen eine neue Seite zu seinem Charakter hinzu. Ich denke, dass das in einen faszinierenden Broly mündet."

Ob die Überarbeitung am Ende ausreicht, um ihn als vollwertigen Charakter im Kanon von Dragon Ball zu betrachten, müssen die Fans nach dem 20. Film selber entscheiden. Am 14. Dezember 2018 ist es schließlich so weit, dann kommt Dragon Ball Super: Broly in die Kinos.