Anime - Godzilla-Sequel erscheint in Kürze auf Netflix

Godzilla: Eine Stadt am Rande der Schlacht wird in Kürze auf Netflix veröffentlicht. Das Datum und der deutsche Titel des Godzilla-Sequels sind jetzt final.

Der CG-Anime Godzilla 2 wird hierzulande den offiziellen Titel "Eine Stadt am Rande der Schlacht" tragen und wird auf Netflix zu sehen sein. Bereits vor einiger Zeit spekulierten wir, wann das Sequel zum Anime-Überraschungshit wohl veröffentlicht wird.

Godzilla 2 auf Netflix

Demnach lagen wir also gar nicht mal so falsch, denn neben dem Trailer gibt es auch ein offizielles Startdatum. So wird der Godzilla-Film ab dem 18. Juli 2018 zur Verfügung stehen. Dann werden wir sehen, ob der Autor Gen Urobuchi den Spannungsbogen im zweiten Teil der Trilogie aufrecht erhalten kann. Als Regisseure sind Kobun Shizuno (Detektiv Conan-Filme) und Hiroyuki Seshita (Knights of Sidonia) an Bord. Den inhaltlichen Ansatz könnt ihr hier nachlesen.

Der erste Teil Godzilla: Planet der Monster steht seit 2017 auf Netflix zum Ansehen bereit. Was wir vom ersten Godzilla-Anime auf Netflix halten, erfahrt ihr in unserer Review:

