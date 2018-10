Anime - Dragon Ball Super: Broly zeigt neue Origin-Story von Son-Goku, Vegeta und Broly

In Dragon Ball Super: Broly werden Lore-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Der neue Kinofilm zeigt mehr Origin-Story von Son-Goku, Vegeta und Broly auf als je zuvor in einem Anime.

Kürzlich wurde während der Comic Con in New York ein neuer Trailer zu Dragon Ball Super: Broly veröffentlicht, der für viele eine ganz neue Perspektive auf die Charaktere Son-Goku, Vegeta und Broly offenbart. Im neuen Kinofilm zum Universum von Dragon Ball geht es an die Origin-Storys der drei knallharten Kämpfer nicht vorbei.

Tatsächlich ist das für viele Dragon Ball-Fans aufregendes Neuland. So gab es doch erst in Dragon Ball Z erste Hintergrundinfos zu Son-Goku, der als Saiyajin auf die Erde entsandt wurde, um sie zu erobern. Doch auch wenn Goku diesen Auftrag schlussendlich nicht erfüllt hat, war diese Origin-Story im Grunde eher spartanischer Natur. Zwar zeigte der Manga Dragon Ball Minus eine tiefgreifendere Hintergrundgeschichte unserer Dragon Ball-Lieblinge auf, doch der Anime blieb im Großen und Ganzen davon bislang unberührt.

Dragon Ball Super: Broly ändert alles!

Mehr Origin-Story als in Dragon Ball Super: Broly hat es in einem Anime zu den drei Charakteren bislang noch nicht gegeben. Der neue Trailer zeigt den Heimatplaneten der noch jungen Saiyajins Son-Goku, Vegeta und Broly. Aufgrund eines verheerenden Angriffs werden die kleinen Kinder evakuiert. Zu sehen sind unter anderem die Eltern jungen Saiyajins. Epischer könnte der Auftakt zum nächsten Film wohl nicht eingeläutet werden. Auf narrativer Ebene erwarten wir hier einen Hochkaräter. Es war bereits bekannt, dass Dragon Ball Super: Broly die Figur von Broly anders beleuchten wird. Aber wer hätte gedacht, dass es in solch einem Rahmen passieren wird:

Dragon Ball Super: Broly feiert seinen Kinostart am 14. Dezember 2018 und wird im Nachfolgejahr in den USA zu sehen sein. Das deutsche Publikum steht zwar noch außen vor, aber hierzulande wird es sicherlich auch entsprechende Version zu sehen geben.

Ihr solltet den Trailer auf keinen Fall verpassen: