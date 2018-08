Anime - Attack on Titan Staffel 3 in der Kritik: Wo sind die Titanen?

Wo bleiben die namensgebenden Titanen in Attack on Titan: Season 3? Die Fans äußern sich derzeit kritisch zur anfänglichen Entwicklung des neuen Arcs. Doch womöglich ist es nur eine Frage der Zeit, bis der nötige Rahmen für das effektivste Auftreten der Feinde der Menschheit erreicht ist.

Der Manga und Anime Attack on Titan von Hajime Isayama trumpft heute mit einer großen Fanbase auf, die sich über die Jahre (seit 2009) ergeben hat. Derzeit wird Staffel 3 des Animes gezeigt und wo es sonst todbringende Titanen zu bekämpfen galt, scheint sich hier alles in eine ganz andere Richtung zu entwickeln.

Tatsächlich sieht sich Attack on Titan: Season 3 mit diverser Kritik in diese Richtung konfrontiert. Die User in den Subreddits sind derzeit nicht allzu sehr angetan. Die ersten Episoden des Animes - Staffel 3 stellt übrigens den Manga von Band 13 bis 22 dar - wurden bereits gezeigt und die Fans vermissen ein essenzielles Element - die übergroßen, monströsen Titanen, den allgegenwärtigen Feind der Menschheit.

Vorsicht, Spoiler!

Wo sind all die Titanen hin? Die ersten Staffeln von Attack on Titan greifen die "Titans" als zentralen Anker in jeglicher Hinsicht auf. Die Menschen müssen sich in der letzten Festung der Menschheit verschanzen, um nicht buchstäblich von den mysteriösen Titans gefressen zu werden. Der Menschheit droht die Ausrottung. Doch in Staffel 3 kämpfen Eren Jäger und sein Aufklärungstrupp zunächst gegen andere Gegner, nämlich menschliche Feinde.

In den ersten drei Episoden dreht sich alles um die Innenpolitik, die einzelnen Gruppierungen wie den König der überlebenden Menschen. Eren und Historia sollen wegen ihren Fähigkeiten an die Regierung ausgeliefert werden. Doch das lässt der Aufklärungstrupp nicht zu, weshalb dieser von der Regierung aufgelöst wird. Eren und seine Freunde befinden sich deshalb auf der Flucht vor der Militärpolizei. Die beliebte Figur Levi begegnet einem alten Bekannten namens Kenny (ehemaliger Mentor), der mit seiner Bande Jagd auf den Mensch-Titan-Hybriden Eren macht. Hier gibt es zwar ein wenig Geplänkel, doch von den Titanen fehlt derzeit jede Spur.

Die Kritiker vermissen die fulminante Action, die sich stets im Kampf rund um die Titanen ergab. Der einzige Titan, den wir bisher zu Gesicht bekommen haben, ist Eren in seiner transformierten Form.

Doch nur Geduld!

Sicherlich sind die anfängliche Entwicklung und die Rahmenhandlung ein Anhaltspunkt, der einigen bitter aufstößen könnte, aber Geduld ist bekanntermaßen eine Tugend.

Der Anime zu Attack on Titan: Staffel 3 wird nämlich satte 24 Episoden aus dem Arc The Uprising umfassen. Das heißt, es gibt noch jede Menge Spielraum, den Fokus wieder auf die Titanen zu legen - hier ist der entscheidende Moment vonnöten. Die Kämpfe mit den übermächtigen Feinden der Menschheit werden demnach auch in Staffel 3 eine essenzielle Rolle spielen. Also heißt es diesbezüglich einfach nur ein wenig abzuwarten!

Die Namen der nächsten Episoden sind übrigens schon bekannt:

Episode 4 - Vertrauen

Episode 5 - Antwort

Episode 6 - Sünde

Ihr könnt den Anime hierzulande zum Beispiel ganz legal bei Anime On Demand schauen. Hier gibt es die neuen Folgen im Simulcast - mit deutschen Untertiteln (von KAZÉ). Die ersten beiden Staffeln könnt ihr euch hier ebenfalls ansehen, ihr benötigt dafür allerdings ein aktives Abonnement oder ihr leiht (oder kauft) die Staffeln. Die Episoden aus Staffel 3 stehen auch einzeln für 99 Cent zum Ansehen bereit.

