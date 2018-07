Amazon - Sichert euch am Amazon Prime Day die besten Schnäppchen!

Am kommenden Amazon Prime Day können alle Prime-Mitglieder ordentlich Geld sparen und unzählige exklusive Schnäppchen abräumen. Wir empfehlen allen Sparfüchsen eine 30-tägige kostenlose Probe-Mitgliedschaft abzuschließen und somit am bevorstehenden Shopping-Event teilzunehmen.

Am 16. Juli um 12 Uhr startet Amazons Prime Day 2018. Der Online-Händler wird 36 Stunden lang unzählige Angebote auf Lager haben, die allerdings nur Prime-Mitgliedern zur Verfügung stehen.

Holt euch hier euer Amazon Prime Probe-Abo!

Bereits am kommenden Sonntag, den 15. Juli starten am Vorabend des Prime Day 2018 verschiedene Schnäppchen-Angebote, die sich für euch lohnen könnten. Damit ihr kein Angebot verpasst und immer auf dem Laufenden seid, bieten wir euch auf PlayNation.de einen Deals-Ticker, in dem ihr die besten Schnäppchen übersichtlich aufgelistet einsehen könnt:

Amazon Brandheiße Deals: Aktuellste Gamer-Angebote vor dem Prime Day!

Um von den Angeboten während des Prime Days zu profitieren, müsst ihr allerdings über eine aktive Prime-Mitgliedschaft verfügen. Wir empfehlen euch einfach ein 30-tägiges kostenloses Probe-Abo abzuschließen. Ihr müsst lediglich darauf achten, dieses wieder rechtzeitig zu kündigen.

Die Vorteile von Amazon Prime

Damit könnt ihr aber nicht nur am kommenden Prime Day ordentlich Geld sparen, sondern erhaltet weitere exklusive Vorteile. Dazu gehört der kostenlose Premiumversand sowie uneingeschränkter Zugriff auf das Video-on-Demand-Angebot namens Prime Video, Prime Music und die Kindle-Leihbibliothek sowie kostenlosen Fotospeicherplatz.

Außerdem könnt ihr als Mitglied 30 Minuten früher auf alle Blitzangebote zugreifen. Diese sind nur für maximal zwei Stunden sowie in einer begrenzten Anzahl verfügbar und damit blitzschnell ausverkauft.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.