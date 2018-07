Amazon - Online-Händler verkauft illegale Kopien von Spielen

Im Rahmen des derzeit stattfindenden Amazon Prime Day 2018 bietet der Online-Händler Amazon unter anderem auch zahlreiche Videospiele zu deutlich reduzierten Preisen an. Allerdings ist das große Schnäppchen-Event erst am gestrigen Montag um 12 Uhr gestartet. Aufmerksamen Reddit-Nutzern sind aber bereits am vergangenen Wochenende besondere Angebote aufgefallen, bei denen eigentlich jeder Spieler direkt zuschlagen sollte.

Konkret wurden auf der Plattform die beiden Games Frostpunk sowie Surviving Mars für nur 3 Dollar angeboten. Eigentlich kosten die beiden Games regulär 29,99 und 39,99 Dollar bzw. Euro.

Amazon Der Prime Day startet, hier sind die Top-Schnäppchen!

Das klingt nicht nur zu schön um wahr zu sein, sondern war es letztendlich auch. Die Sache hatte nämlich einen gewaltigen Haken. Einige Nutzer des Subreddits GameDeals spielten ein wenig Detektiv und fanden heraus, dass für die digitalen Spiele ein eigener Installer des Unternehmens Ace Media Group LLC verwendet wurde. Beim Deinstallieren des jeweiligen Titels fand sich jedoch die GOG-Version, die sich nicht mehr entfernen ließ.

Auf Twitter meldeten sich zudem die Entwickler hinter der Sci-Fi-Städtebausimulation Surviving Mars zu Wort und teilten mit, dass es sich dabei um kein offizielles Angebot handelt. Außerdem können bei der angebotenen Version keine Updates installiert werden.

Hi. This is not a sale we've approved and we're suspect of the legality of it. We can confirm that no updates will work with it and we'd advise steering clear of it.



We try to post about any legit deals on our profile, so if you're interested in the game, just follow us. :)