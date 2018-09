Amazon - Herbst-Schnäppchen-Woche mit über 17.000 Blitzangeboten gestartet

Der Online-Händler Amazon veranstaltet auch in diesem Jahr eine Herbst-Angebote-Woche, in dessen Rahmen über 17.000 Blitzangebote und mehr als 200 Angebote des Tages mit bis zu 50 Prozent Rabatt winken.

Update: Ab sofort ist die große Herst-Angebote-Woche auf Amazon gestartet. Ihr solltet in den kommenden Tagen also am besten regelmäßig den Onlineshop von Amazon besuchen, damit ihr keine Schnäppchen verpasst. Außerdem bieten wird euch auf PlayNation.de jederzeit den perfekten Überblick aller Angebote.

Originalmeldung: Im vergangenen Juli gab es innerhalb des großen Amazon Prime Days zahlreiche spannende Angebote zu entdecken. Dazu gehörten vor allem die hauseigenen Services und Streaming-Angebote. Bis uns im November mit dem Cyber Monday sowie dem Black Friday weitere Angebotsaktionen bei dem größten Online-Händler der Welt erwarten, kommt nun erst einmal die sogenannte Herbst-Angebote-Woche auf uns zu.

Amazon hat nun bekannt gegeben, dass die Herbst-Angebote-Woche vom 24. September bis einschließlich 01. Oktober 2018 stattfinden wird. Dabei soll es jeden Tag unzählige Angebote aus nahezu allen Kategorien geben. Die Rede ist von über 17.000 Blitzangeboten und mehr als 200 Angeboten des Tages mit bis zu 50 Prozent von Top-Marken wie Microsoft, Sony, Philips, Bosch und Samsung.

Tägliche Angebote auf Amazon!

Dabei heißt es vor allem schnell zu sein: Von 6 Uhr morgens bis 19:45 abends finden Schnäppchen-Fans alle 5 Minuten neue Blitzangebote, die nur für begrenzte Zeit - maximal für 4 Stunden - verfügbar sind. Zusätzlich gibt es täglich rund 200 Angebote des Tages, die jeweils ab 6 Uhr morgens erhältlich sind. Prime-Mitglieder genießen bereits 30 Minuten vorab exklusiven Zugriff auf viele Angebote und können sich ihre Lieblingsprodukte so entspannt sichern.

Folgende Highlights sind unter anderem erhältlich:

Sony Xperia Smartphones

Philips Avent Babyphones

Beauty Bestseller von L’Orèal

Küchenhelfer von WMF und Zwilling

Fernseher von LG

AEG Saugroboter

Samsung Haushaltsgeräte

X-Box Konsolenbundles

Ausgewählte Schuhe von Timberland

Die perfekte Übersicht der besten Angebote und Schnäppchen auf Amazon findet ihr in unserem Deal-Ticker, den wir regelmäßig aktualisieren.

