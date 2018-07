Amazon - 20 Prozent Extra-Rabatt auf alles im Warehouse

Im Amazon Warehouse profitieren Prime-Mitglieder von einem Extra-Rabatt in Höhe von 20 Prozent. Alle bereits reduzierten Produkte werden somit noch preiswerter.

Ohnehin schon günstige Produkte werden jetzt noch günstiger. Im Rahmen des großen Amazon Prime Days profitieren alle Mitglieder von einem unfassbaren Extra-Rabatt in Höhe von satten 20 Prozent, wenn ihr im Amazon Warehouse einkauft!

Nur zur Erinnerung: Produkte im Amazon Warehouse sind ohnehin schon stark reduziert, weil es sich nicht um Neuware handelt. Stattdessen handelt es sich um zurückgesendete und geprüfter Ware mit allen Vorteilen von Amazon inklusive Kundenservice, Retourenrecht und dem kostenlosen Prime-Versand.

Mit dabei ist eine Vielzahl an interessanten Kategorien, die auch für Gamer ein Schmaus sein sollten. So viele Produkte zu so einem günstigen Preis - da muss man einfach zuschlagen!

Achtung: Die Schnäppchen gelten nur noch heute bis 23:59 Uhr! Beeilt euch, sonst ist es zu spät! Noch mehr Deals findet ihr hier:

Amazon Prime Day 2018 - Nur noch wenige Stunden!

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.