Amazon Prime Video - Diese Filme und Serien gibt es im Oktober 2018

Wir verraten euch in unserer News durch welche Neuheiten Amazon im Oktober 2018 die eigene Online-Videothek erweitert. Unter anderem dürfen sich Prime-Abonnenten auf den Actionfilm "The Commuter" mit Liam Neeson freuen.

Solltet ihr über eine kostenpflichtige Amazon Prime-Mitgliedschaft verfügen, erhaltet ihr, ähnlich wie bei Netflix, Zugriff auf zahlreiche Serien, Filme sowie Dokumentationen im Programm des Streaming-Dienst-Anbieters.

Auch im Oktober 2018 wird das Streaming-Angebot innerhalb der Online-Videothek von Amazon Prime (vorher: AmazonPrime Instant Video) durch einige Neuheiten erweitert. Wir verraten euch, welche neuen Filme und Serien es im Oktober 2018 zu sehen gibt!

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht ausprobiert haben und unsicher sein, könnte die 30-Tage-Prime-Probemitgliedschaft genau das Richtige für euch sein. Anschließend kostet Amazon Prime monatlich lediglich 7,99 und kann jederzeit wieder gekündigt werden. Das Jahresabo schlägt hingegen mit 69 Euro zu Buche, hier schließt ihr direkt einen 12 Monats-Vertrag ab.

In diesem Monat dürfen sich Prime-Abonnenten unter anderem auf den Actionfilm The Commuter mit Liam Neeson, den Erotikfilm Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe sowie den düsteren Thriller Split freuen.

Neue Serien bei Amazon Prime im Oktober 2018

The State – Staffel 1 (ab 1. Oktober)

– Staffel 1 (ab 1. Oktober) Dr. House – Staffeln 1-8 (ab 1. Oktober)

– Staffeln 1-8 (ab 1. Oktober) Chicago Fire – Staffeln 1-5 (ab 1. Oktober)

– Staffeln 1-5 (ab 1. Oktober) Chicago P.D. –Staffeln 1-3 (ab 1. Oktober)

–Staffeln 1-3 (ab 1. Oktober) Bones – Staffeln 1-12 (ab 4. Oktober)

– Staffeln 1-12 (ab 4. Oktober) Family Guy – Staffeln 1-8 (ab 4. Oktober)

– Staffeln 1-8 (ab 4. Oktober) American Dad! – Staffeln 1-9 (ab 4. Oktober)

– Staffeln 1-9 (ab 4. Oktober) Futurama – Staffeln 1-10 (ab 4. Oktober)

– Staffeln 1-10 (ab 4. Oktober) Bob’s Burgers – Staffeln 1-5 (ab 4. Oktober)

– Staffeln 1-5 (ab 4. Oktober) The Man in the High Castle – Staffel 3 (ab 5. Oktober)

– Staffel 3 (ab 5. Oktober) Young Sheldon – Staffel 1 (ab 8. Oktober)

– Staffel 1 (ab 8. Oktober) Deutschland86 (ab 19. Oktober)

(ab 19. Oktober) Lore – Staffel 2 (ab 19. Oktober)

– Staffel 2 (ab 19. Oktober) The Walking Dead – Staffel 8 (ab 24. Oktober)

Neue Filme bei Amazon Prime im Oktober 2018

Manchester by the Sea (ab 1. Oktober)

(ab 1. Oktober) Criminal Squad (ab 1. Oktober)

(ab 1. Oktober) Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe (ab 8. Oktober)

(ab 8. Oktober) Split (ab 8. Oktober)

(ab 8. Oktober) The Commuter (ab 11. Oktober)

(ab 11. Oktober) Der Hauptmann (ab 15. Oktober)

(ab 15. Oktober) Madame (ab 19. Oktober)

(ab 19. Oktober) Wunder (ab 25. Oktober)

(ab 25. Oktober) La Mèlodie – Der Klang von Paris (ab 26. Oktober)

Neues bei Amazon Instant Video (nicht in Prime enthalten)

Bitte beachten, dass ihr den jeweiligen Inhalt zum angegebenen Datum zunächst nur kaufen könnt. In Klammern wird angeführt, ab wann ihr diesen auch ausleihen dürft.

01. Oktober: Die Simpsons - Staffel 30

01. Oktober: Family Guy - Staffel 18

- Staffel 18 02. Oktober: God Friended Me - Staffel 1

- Staffel 1 04. Oktober: HERRliche Zeiten (18. Oktober)

(18. Oktober) 04. Oktober: Jurassic World: Das Gefallene Königreich (11. Oktober)

(11. Oktober) 04. Oktober: Verpiss Dich, Schneewittchen (04. Oktober)

(04. Oktober) 04. Oktober: Goodbye Christoper Robin (18. Oktober)

(18. Oktober) 06. Oktober: Fresh Off the Boat - Staffel 5

07. Oktober: Channel Zero - Staffel 4

- Staffel 4 08. Oktober: Will & Grace ('17) - Staffel 2

- Staffel 2 08. Oktober: Superstore

11. Oktober: Isle of Dogs - Ataris Reise (25. Oktober)

(25. Oktober) 11. Oktober: The Flash - Staffel 5

12. Oktober: All American - Staffel 1

13. Oktober: Supernatural - Staffel 14

16. Oktober: Supergirl - Staffel 4

17. Oktober: Arrow - Staffel 7

17. Oktoner: Blindspot - Staffel 4

18. Oktober: Spielmacher (18. Oktober)

(18. Oktober) 19. Oktober: Anon (25. Oktober)

(25. Oktober) 24. Oktober: DC's Legends of Tomorrow - Staffel 4

25. Oktober: Love, Simon (08. November)

(08. November) 25. Oktober: Ocean's 8 (08. November)

(08. November) 27. Oktober: Legacies - Staffel 1

Neben Amazon Prime findet ihr monatlich auch in dem Programm von Netflix neue Serien, Filme, Dokumentationen und Co. Wir geben euch regelmäßig den perfekten Überblick aller Neuheiten.

Netflix Neu im Oktober 2018: Alle Filme und Serien enthüllt!

Welche Inhalte im Oktober 2018 aus dem Programm von Netflix verschwinden, verraten wir euch in diesem News-Artikel:

Netflix Diese Filme und Serien verschwinden in Kürze aus dem Programm

Die Vorteile einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft

Amazon Prime-Mitglieder erhalten verschiedene exklusive Vorteile. Dazu gehört der kostenlose Premiumversand sowie uneingeschränkter Zugriff auf das Video-on-Demand-Angebot namens Prime Video, Prime Music und die Kindle-Leihbibliothek sowie kostenlosen Fotospeicherplatz.

Außerdem könnt ihr als Mitglied 30 Minuten früher auf alle Blitzangebote zugreifen. Diese sind nur für maximal zwei Stunden sowie in einer begrenzten Anzahl verfügbar und damit blitzschnell ausverkauft.

Hier geht's zu den täglichen Blitzangeboten!

Holt euch hier euer Amazon Prime-Abo!

Die besten Angebote bei Amazon

Bei Amazon gibt es jederzeit zahlreiche brandheiße Angebote für jeden Gamer zu entdecken! Nicht nur Spiele und Konsolen sind reduziert, auch Fernseher, Monitore, Computer, Filme und Serien sind rabattiert! Wir zeigen euch die besten Schnäppchen und verraten in unserem Deal-Ticker, was ihr definitiv nicht verpassen solltet.

Hier geht es zu unserem Deal-Ticker mit den besten Angeboten und Schnäppchen auf Amazon:

Amazon Herbst-Angebote-Woche: Tausende Produkte stark reduziert!

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.