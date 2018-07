Allgemein - Unfassbar: Sechs Filmprojekte zum thailändischen Höhlendrama in Arbeit

In Deutschland kam man eigentlich nicht um die Story herum: Mehrere thailändische Kinder steckten in einer Höhle fest und mussten auf spektakuläre Art und Weise von der thailändischen Marine gerettet werden. Fast alle eingesperrten Menschen sind mit dem Schrecken davon gekommen, doch die ganze Sache fängt jetzt erst an Fahrt aufzunehmen.

Wie thailändische Regierungsquellen berichten, hätten bereits mehrere Filmstudios Interesse an einer Verfilmung der Rettungsaktion bekundet. Insgesamt sechs Unternehmen hätten mittlerweile bei den Handels- und Außenministerien nachgehakt - fünf dieser Studios stammen aus einem internationalen Umfeld während das Sechste thailändischen Ursprungs ist. Darüber hinaus hat man intern sogar ein separates Komitee auf die Beine gestellt, das alle sechs Filmprojekte beaufsichtigt - allen Beteiligten sei es nämlich sehr wichtig, dass sich auf die Geschichte der Menschen fokussiert wird und kein Action-Blockbuster daraus entsteht.

Jon M. Chu, einer der Regisseure der sechs Filme, bekräftigte diesen Wunsch und twitterte, dass er auf keinen Fall wolle, dass Hollywood da mit Whitewashing an die Geschichte herangeht. Ihm gehe es schlussendlich darum, dass eine Geschichte erzählt wird, wie Menschen anderen Menschen helfen. Den Tweet haben wir euch unter diesem Beitrag eingebettet.

I refuse to let Hollywood #whitewashout the Thai Cave rescue story! No way. Not on our watch. That won’t happen or we’ll give them hell. There’s a beautiful story abt human beings saving other human beings. So anyone thinking abt the story better approach it right & respectfully.