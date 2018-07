Es wird wieder intergalaktisch: Die Dreharbeiten für das „Men in Black“-Reboot haben diesen Juli begonnen und wir können endlich einen ersten Blick auf die neuen Hauptcharaktere werfen. Mit dabei sind Marvel-Donnergott Chris Hemsworth und Thor-3-Kollegin Tessa Thompson.

Reboot bedeutet eben nicht Remake. Wie bereits vor einiger Zeit bekannt gegeben wurde, wird es ein Reboot zur „Men in Black“-Serie (MiB) gegeben. Reboot bedeutet in diesem Kontext ganz klar, dass die allgemeine Konzeptidee zwar adaptiert wird, gleichzeitig jedoch gravierende Veränderungen im Direktvergleich zum Original getätigt werden.

Vom Donnergott zum Agenten

So also auch bei den MiB: Das klassische Duo „Veteran und Jungspund“ wird durch ein geschlechterausgeglichenes Team ersetzt. Mit dabei sind Chris Hemsworth, der zuvor noch als Donnergott Thor in Infinity War aufgeräumt hat, sowie Tessa Thompson, die in Thor 3 in die Rolle der Valkyrie geschlüpft ist. Beide Schauspieler kennen sich daher bereits aus früheren Dreharbeiten und könnten somit einen gewissen gemeinsamen Charme auf die Leinwand zaubern. Auf jeden Fall gibt es die ersten gemeinsamen Bilder unter diesem Beitrag zu bestaunen.

Zum Inhalt des Films ist bis dato natürlich kaum etwas bekannt. Bestätigt wurde nur, dass Hemsworth als Agent H und Thompson als Agentin M auftreten wird. Begleitet werden sie dabei von Agent O, die bereits in Men in Black 3 aufgetreten ist sowie diversen weiteren etablierten Aliens, die in der Vergangenheit bereits aufgetreten sind. Gerüchten zufolge soll auch Liam Nelson eine tragende Agentenrolle spielen – ob er dabei sogar als Antagonist auftritt, bleibt an dieser Stelle abzuwarten. Mehr erfahren wir spätestens in einem Jahr, wenn das MiB-Reboot im Juni 2019 an den Start geht.